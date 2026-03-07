El error que develó un falso testamento

Miss Sheila Kill es una detective inglesa émula de Sherlock Holmes, Miss Marple, el Padre Brown y otros famosos investigadores británicos. Su última hazaña consistió en descubrir la falsedad del testamento atribuido a sir Mortimer Remitrom, rico señor del condado de Chickenshitshire. Su viuda, una excorista de nombre Harlotte Rump con quien llevaba casado cuatro meses, presentó un documento supuestamente escrito por sir Mortimer en el cual la declaraba su única heredera. Los hijos del primer matrimonio del de cujus, o sea del testador, impugnaron el testamento y contrataron a Miss Sheila Kill a fin de que probara su falsedad. Una sola ojeada le bastó a la perspicaz detective para advertir lo espurio del documento esgrimido por la viuda. Decía ese papel: “Toda mi vida estuvo dedicada a la carrera de las armas. Con entrega y sacrificio serví al Imperio Británico hasta que una grave herida que sufrí en la Primera Guerra me llevó al retiro. Al final de mi existencia fui atendido por mi esposa Harlotte, a cuyos amorosos cuidados debo la tranquilidad con que ahora salgo de este mundo. A fin de corresponder a su cariño la nombro única y universal heredera de mis bienes. Dado en mi finca de Chickenshitshire, a 17 de marzo de 1919, día de San Patricio, a cuya capilla en el condado dejo un beneficio de 100 libras anuales pagaderas por mis abogados Dogson y Frogg. Dios salve al Rey”. Ahora bien: ¿cómo supo Miss Sheila Kill que el testamento era falso? Invito a mis cuatro lectores a descubrir la respuesta. Interesante tarea detectivesca es ésa. Al final se encontrará la solución del acertijo. Mientras tanto daré salida a algunos cuentecillos de entretenimiento... Don Chinguetas colgó en la alcoba conyugal una enorme reproducción de la Maja Desnuda, de Goya. Le dijo a su mujer: “Esa pared se veía muy desnuda”... Se conocieron en el Bar Ahúnda. Él era cincuentón; ella estaba en flor de edad. Después de un par de copa –o tres, o cuatro, o cinco– acordaron hacer una visita al Motel Kamawa. Ya empezadas las acciones, ella se sorprendió al ver que él tenía tatuada en su atributo varonil una cigüeña que llevaba por el aire a un bebé. “No te fijes –le dijo él–. Fue idea de mi esposa, dizque para asustar a mis amigas”... El novio de Glafira, la hija de don Poseidón, fue a pedir la mano de la muchacha. Manifestó el severo genitor: “Mi respuesta, joven, depende de su situación económica”. “¡Qué coincidencia, señor! –exclamó el galancete–. ¡Mi situación económica depende de su respuesta!”... Pepito vio en el zoológico al mono y comentó: “Tiene la misma cara del tío Simión”. Su mamá lo reprendió: “No digas eso”. “¿Por qué no? –opuso Pepito–. El chango no entiende; no se va a ofender”... Según es bien sabido, en el matrimonio todo es arroz, y en el divorcio todo es paella. Entre una lluvia de arroz los felices recién casados salieron de la iglesia. Un tipo se abrió paso entre los asistentes que felicitaban al novio y le dijo: “Prepárate para dormir mal. Ella ronca mucho”... He aquí cómo supo Miss Sheila Kill, genial detective, que el testamento atribuido a sir Mortimer Remitrom era falso. El espurio documento estaba fechado en 1919, y sin embargo en él se usaba la expresión “Primera Guerra”. En ese tiempo era imposible saber que 20 años después estallaría una segunda. El nombre usado para designar a la del 14 era “Gran Guerra”. La fina perspicacia de la investigadora consiguió que los hijos del difunto pudieran entrar en posesión de los bienes de su padre. Entiendo que, pese a lo sucedido, fijaron una generosa pensión a la mujer que calentó el lecho de sir Mortimer en sus postreros días... FIN.

