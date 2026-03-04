Cumplir en el SAT no es estar en orden. Lo que el mes de marzo le revela a su empresa

Marzo llegó como llega todos los años: con fecha fija y sin negociación. La declaración anual en México no avisa, no espera y no acepta excusas. Para Don Roberto, fabricante de herrajes con veintidós años en el mercado, ese marzo fue el momento en que descubrió que su empresa no era lo que él creía que era.

No porque hubiera hecho algo ilegal. Sino porque nunca había necesitado demostrarlo.

Durante años, eso no fue un problema porque estaba Martín.

Martín era su contador de toda la vida. Sabía qué facturas tenían problema, qué clientes pagaban tarde, qué depósitos correspondían a qué operación. No necesitaba preguntar porque ya sabía. Y porque ya sabía, nunca documentó nada que no fuera estrictamente obligatorio. Todo vivía en su cabeza.

Martín murió de un infarto en marzo del año anterior, apenas unos días después de presentar la declaración anual. Había cumplido con su última obligación sin saberlo. Lo que Don Roberto tardó casi un año en descubrir es que también se había llevado consigo la memoria de su propia empresa.

Los contadores llegaron y se fueron. Cada uno tocó algo distinto. El resultado fue una contabilidad con capas de criterios contradictorios encima de una base que ya era frágil. Don Roberto no veía el problema. Las declaraciones mensuales se presentaban. Las facturas salían. Desde fuera, la empresa cumplía.

Lo que nadie le explicó es que cumplir no es lo mismo que estar en orden.

Cuando llegó marzo, su contador intentó preparar la declaración anual. Ahí fue donde todo lo que había estado mal durante un año se volvió visible al mismo tiempo.

Los depósitos de clientes estaban registrados sin especificar a qué factura correspondían. Había gastos personales capturados como deducibles. Y los ingresos declarados mensualmente ante el SAT no coincidían con los registrados en la contabilidad, no por poco, por cantidades que una autoridad fiscal interpreta de una sola manera: evasión.

El ISR que había que pagar no era el correcto. Pero nadie podía decir con certeza si era mayor o menor al que correspondía, porque para saberlo primero había que reconstruir un año entero de operaciones mal registradas.

Ese mismo mes, el banco le notificó que su línea de crédito vencía en cuarenta días y que necesitaba estados financieros para renovarla. Documentos que en una empresa ordenada se generan en una tarde.

Don Roberto llegó a nuestro despacho con una carpeta delgada y la expresión de alguien que sabe que algo está mal pero no sabe exactamente qué.

Lo que encontramos no era una contabilidad con errores. Eran varias contabilidades distintas pegadas con cinta, cada una con su propia lógica, ninguna completa.

Don Roberto nos preguntó lo que casi todos preguntan en ese momento: ¿esto tiene solución? La respuesta fue honesta. Tiene solución, pero no en un mes. Y va a costar más de lo que habría costado hacer las cosas bien desde el principio.

Lo que Don Roberto no sabía, y lo que la mayoría de empresarios en su situación no saben, es que la contabilidad no es el registro de lo que pasó. Es la prueba de lo que pasó.

Cuando el SAT revisa una empresa, no pregunta qué ocurrió. Pregunta qué puede demostrar. Si los depósitos no tienen nombre, si los gastos no tienen justificación, si las declaraciones mensuales no coinciden con la anual, la interpretación no le corresponde al empresario. Le corresponde a la autoridad. Y la autoridad interpreta a su favor.

Su empresa no había hecho nada ilegal. Pero estaba documentada como si lo hubiera hecho.

Marzo no inventa los problemas. Solo los hace visibles. Y hay cuatro situaciones que convierten una contabilidad descuidada en una crisis inmediata: una declaración anual que no cuadra, una solicitud de financiamiento, una auditoría fiscal, y la salida de quien sostenía el orden informal de la empresa.

Don Roberto no vivió una de las cuatro. Vivió tres al mismo tiempo.

Lo que Martín sabía de memoria nunca estuvo escrito en ningún lado. Eso no era una virtud de Martín. Era un riesgo que nadie había medido porque nunca había sido necesario medirlo. Hasta que llegó marzo.

