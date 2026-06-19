Dalia de ayer

El caso es que cuando Héctor González Morales fundó aquí su grupo teatral lo llamó Grupo de Teatro Experimental “Dalia Íñiguez”.

Esta Dalia era una hermosa mujer. Nacida en Cuba en 1901, vino a México en 1944, y ya se quedó aquí. Era actriz, pero era además –y sobre todo– gran declamadora. Entonces todavía estaba de moda el arte de la declamación. Berta Singerman, legendaria recitadora a quien se consideraba la encarnación americana de Sarah Bernhardt, recorría aún los escenarios. Todas las declamadoras imitaban sus desmayos; su mirada desvaída; sus ademanes lánguidos... Dalia Íñiguez no. Ella traía el fuego y la alegría de Cuba, y recitaba con pasión. Tenía una voz rica en matices; poseía un cuerpo de armoniosas proporciones, y su rostro era muy bello. Si quieres conocer a Dalia Íñiguez como era en aquellos años –los cuarenta y cincuenta del pasado siglo–, busca las películas “Quinto Patio”, “El Ropavejero” o “Mamá nos Quita los Novios”. Ahí luce muy bien.

Yo era niño aún cuando la oí declamar en el salón de actos de la Sociedad Manuel Acuña. Me impresionó mucho, lo recuerdo, su versión del Nocturno a Rosario. Dijo el poema del bardo saltillense sin hacer un solo ademán; mirando al vacío; caídos los brazos; la expresión perdida; monótona la voz. Dijo el Nocturno como lo que el Nocturno es: el último mensaje de un hombre desdichado que se va a suicidar.

Ahora regreso a estos días. Hace un par de semanas asistí a un encuentro de poetas en la Ciudad de México al que me invitan cada año –¡poeta yo, háganme ustedes el favor!–, y tuve toda una mañana para mí. La pasé deambulando por el centro histórico de la hermosa, monstruosa capital. Fui, claro, a la calle de Donceles, donde hay insignes librerías de viejo. En una de ellas compré un antiguo libro de anticuado nombre: se llama “Versos Románticos”.