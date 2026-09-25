Dante, Samuel, no se vuelvan a equivocar en Allende

Allende, NL.- ¿Les platico? ¡Arre! MC y PRI perdieron con el PAN en las elecciones de 2025 y lo más vergonzoso para esos partidos fue que el blanquiazul no fue en alianza con el PRI. Patricia Salazar Marroquín hizo tan mal su trabajo como alcaldesa, primero por el PRI y luego por el MC durante seis años (2018-2024), que los allendenses le dieron el triunfo a otro peor, Eduardo “Lalo” Leal Buenfil, el títere panista de su hermano Rubén, que es quien realmente gobierna en este municipio, situado a 55 kilómetros al sur de Monterrey. Lalo ganó con tan solo 9,065 votos, dejando en segundo lugar a Margarita Cavazos Lozano, de la coalición PRI-PRD, quien obtuvo 6,137, muy cerquita del hoy alcalde.

En uno de mis artículos documenté que la estrategia que le valió al PAN ganar en Allende fue la “importación” que hicieron de familias procedentes de municipios vecinos, a las cuales les “ayudaron” a obtener sus cambios de domicilio y hoy viven hacinados en barriadas peor de pobres y abandonadas que las favelas brasileñas. https://www.detona.com/articulo/glosa-exclusiva-2o-informe-del-alcalde-lalo-leal-en-allende-nl https://www.detona.com/articulo/samuel-y-patricia-placido-garza-revela-maniobras-del-pan-70 https://www.detona.com/articulo/lalo-en-allende-alcalde-con-90-de-aprobacion-es-real https://www.detona.com/articulo/retiran-anuncio-falso-sobre-alta-aprobacion-del-alcalde-de-allende http://mexicoinformativo.com/denuncia-a-lalo-leal-por-moches-y-le-queman-negocio/ Como también mencioné en mi artículo anterior, la militancia del PAN en Allende bajó a la mitad en los dos años de mal gobierno de los hermanos Leal Buenfil. Esto, a pesar de que brigadas pagadas con recursos municipales andan desatadas tramitando registros ante el INE de habitantes de los barrios más pobres del pueblo. Debido a que el presupuesto 2026 sigue trabado por el conflicto entre el Congreso del Estado y el gobernador Samuel García, Allende y el resto de los municipios de NL tienen que ra$car$e con sus propias uña$.

En Allende es un secreto a voces el “derecho de pi$o” que las hordas municipales exigen a comerciantes y empresarios de todos los giros, principalmente restaurantes y empresas de transporte de carga federal aquí asentadas.Esta aberrante realidad abre las posibilidades para que Allende cambie de partido gobernante en las elecciones del próximo año, cuando Lalo buscará la reelección. Pi$o: En este pueblo arrecian las denuncias de comerciantes y autotransportistas contra el alcalde Eduardo “Lalo” Leal Buenfil, a quien acusan de desatar una cacería ilegal de negocios mediante multas desproporcionadas y clausuras injustificadas. Puntos clave del conflicto: - Multas excesivas e infundadas: Dueños de establecimientos y líneas de auto transporte de carga federal, reportan a Grupo DETONA sanciones desproporcionadas contra comercios y empresas de transporte de carga que tienen sus bases en la zona, destacando el caso de un restaurante que recibió una multa de $290,000.

- Cobro por recolección de basura: Comerciantes locales, como los del restaurante Las Cazuelas, denunciaron que el municipio les exige cuotas mensuales de $4,000 por el servicio de recolección de desechos, el cual debe ser gratuito. - “Hagan de cuenta que piden piso, como los narcos”, expresó uno de los empleados de dicho negocio, ubicado sobre la Carretera Nacional Km. 227 (sentido Allende a Santiago / Monterrey), Col. Buena Vista, C.P. 67350, donde oyen y reciben notificaciones, como dicen los abogados. - A los negocios que se niegan a pagar, les suspenden el servicio, provocando acumulación de basura que afecta la imagen del pueblo.

- Operativos de Alcoholes: Con el fin de allegarse fondos para las próximas campañas políticas, inspectores de esta área acosan a restaurantes bajo argumentos menores o falsos, como tener permisos “ no actualizados”, a pesar de que los propietarios cuentan con sus papeles en regla. Extorsión institucional o “cobros locos”: ”¿Este es el tipo de candidato que el PAN estatal -presidido de facto por Jesús Policarpo Flores Peña y de hecho, por Raúl Gracia- quieren que siga gobernando a sus anchas en Allende, NL?”, preguntó el comerciante Manuel Cavazos, quien además es propietario de una línea de autotransportes de carga federal, con sede en Allende. Debido a ello, han aparecido los oportunistas que nunca faltan, deseosos de matar víbora en viernes, a saber: Patricia Salazar Marroquín y Archibaldo Alberto Rullán Parás... - Pati -a quien Samuel designó como presidenta ejecutiva del Instituto Estatal de las Mujeres tan pronto dejó al PRI y se mudó al MC- ha hecho dos veces NADA por dignificar el papel de la mujer en Nuevo León y por el contrario, se está aprovechando del puesto para promoverse a la chita callando, con su mira puesta en la alcaldía de Allende, a donde quiere llegar por tercera vez.

- En su conciencia y en la memoria de las trabajadoras al servicio del municipio, carga haber orquestado despidos masivos injustificados de burócratas que eran pilares en el sostenimiento de sus hogares. - Al Archi le sobran dos cosas: Tiempo y dinero. No se sabía nada de él desde que amasó una fortuna durante el gobierno de Rodrigo Medina de la Cruz, a donde llegó con ese solo propósito. - Ahora, que al igual que Pati ve el desastroso gobierno de los hermanos Leal Buenfil, sale de la tumba política en que descansaban sus restos. - Archi vive en San Pedro Garza García pero tiene una hacienda en Allende y solo por eso quiere ser alcalde aquí, a pesar del desprestigio que le causó a su familia y al ex gobernador priyista, Rodrigo Medina de la Cruz, cuando éste lo metió con calzador en su gabinete, para compensarle así el que le haya metido dinero a su campaña, en el año 2008 y parte de 2009. - Entonces, éstos dos “cadáveres políticos” se dan cuerda solos. Nadie los pela ni los pelará, como decía Don Teofilito. - Pati y Archi buscan convencer a Dante Delgado Rannauro para que los unja como candidatos a la alcaldía de Allende. - Pero ahora que el mandamás nacional del MC estuvo en Guapalupe para el 2o. informe de gobierno de Héctor García García, pude comprobar que el experimentado y colmilludo Dante no se la tragará como Pati y Archi creen. - Tengo pendiente una reunión con Horacio Tijerna en su reducto de Valle Alto, porque así me lo pidió Dante y apenas lo vea le aportaré a dicho miembro distinguido del MC, evidencias documentadas por Grupo DETONA® que pintan muy mal para Pati y Archi. Conste: todo sea con el único afán de hacer algo por esta comunidad tan respetuosa como es la de Allende. Colofón para Pati: ”¿Qué acaso no fueron suficientes los desmanes, desprecios, faltas de respeto, humillaciones, discriminaciones, despidos injustificados y otros malos tratos, que Patricia Salazar recetó a los burócratas municipales, durante sus dos períodos como alcaldesa (2018-2024), como para que la sigan mencionando otra vez para volver a ser presidenta municipal? El MC tiene mejores gallos que vivieron en Allende, para este puesto”, declaró una empleada municipal que fue obligada a asistir al segundo informe de gobierno de Lalo Leal. Colofón para Archi: El otro oportunista que anda levantando la mano porque también quiere ser alcalde, fue director de Participación Ciudadana en el gobierno de Rodrigo Medina de la Cruz (2009-2015), pero como se me terminó el espacio, mañana me ocuparé de él. Cajón Desastre: - A propósito, el 2o informe de gobierno del alcalde panista de Allende, NL fue la noche del pasado 23 de septiembre. ¿Alguien se dio cuenta? Nosotros tampoco. - Mañana, cambio parcial de programa, sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía, más la Irreverente de mi Gaby Kalifa Kaún.