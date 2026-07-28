De fajas, bloomers y demás

El otro día me sucedió algo muy interesante. (Todos los días me sucede algo muy interesante). Compré un ropero antiguo, y sus cajones estaban forrados con periódicos viejos de Saltillo. No pude saber qué periódicos eran, pero me fue posible rescatar algunos avisos comerciales y –sobre todo– la casi borrada fecha de uno de ellos: 6 de febrero de 1946. La Nacional Distribuidora y Reguladora, que luego fue la Ceimsa y después la Conasupo, vendía los siguientes artículos: maíz, 30 centavos kilo; frijol, 38 centavos; azúcar, 75; arroz, 78, y sal a 19 centavos kilo.

“El Precio Fijo”, de Aldama 203, proclamaba: “¡Ahora sí puede usted comprar toda la ropa íntima que necesite a precios especiales de Post Guerra!”. Y ofrecía fajas de elástico importado a 20 pesos, refajos a 6.98 y bloomers en charmeusse a 2.50. El Cinema Palacio (“Orgullo de Saltillo”) exhibía “El Secreto de la Solterona”, con Sara García y José Cibrián (“En lo más oscuro del alma de una mujer siempre existe un gran secreto de amor”) y “La Corte del Faraón”, con Mapy Cortés, Consuelo Guerrero de Luna y Varelita. Entrada: Luneta baja, un peso; alta, 60 centavos. Por su parte, el Teatro Obrero (después Cine Saltillo) presentaba un programa indiscutiblemente para todos los gustos: “Aída” (“basada en la gran obra de Verdi, hablada en idioma árabe, con ocho inolvidables canciones populares del Egipto”) y “Billy y sus Enemigos”, con Buster Crabbe, “El Ciclón del Oeste”. Como la función era “premier”, los boletos de entrada eran caros: Luneta, 2 pesos; Preferencia General, un peso. El Circo y Carnaval Beas Modelo anunciaba su debut en Saltillo, “con todas sus atracciones, en el lugar de costumbre”. Don J. Ascención de la Fuente, concesionario de los refrescos Sport y Cliper, ofrecía “Sodas de varios sabores” a 3 pesos caja de 25 botellas, con sólo llamar al teléfono 58.

En otras líneas de actividad, se informaba que don José García Rodríguez, director del Ateneo Fuente, se había dirigido por oficio al señor gobernador del Estado, general Benecio López Padilla, para informarle que el señor Odón Linares ofrecía en 2 mil pesos una valiosa colección formada por más de 500 ejemplares de mineralogía que incluía algunos fósiles, colección que se encontraba en Concepción del Oro. Don Jesús R. Flores, presidente municipal, entregaba la cantidad de 12 mil 938 pesos a la Junta de Mejoras Materiales que presidía don José María Villarreal para que se destinara a la construcción de la Escuela Constituyentes. Ya era gobernador electo Nacho Cepeda Dávila, que tendría luego un triste final y cuyas prendas personales son todavía recordadas con afecto por muchos saltillenses. Así se vivía en nuestra ciudad en aquellos años. Nostalgia. Nostalgia pura.