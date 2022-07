El ginecólogo le informó a su linda paciente: “Le tengo dos noticias, señorita Claritina, una mala y una buena. La mala es que por equivocación le di aspirinas en vez de darle píldoras anticonceptivas. La buena es que no le dolerá la cabeza durante su embarazo”... El penitente le dijo a don Arsilio en el confesonario: “Acúsome, padre, de que deseo a una mujer que no es la mía”. “No me extraña –le indicó ...