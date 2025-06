De “Psicosis” a “Tiburón”

La semana pasada fue de aniversario de dos clásicos hollywoodenses que hicieron historia en las décadas de los 60’s y 70’s y consolidaron el prestigio de sus dos respectivos directores.

El primero de ellos fue el número 65 de la premiere de “Psicosis”, el clásico del llamado “mago del suspenso”, Alfred Hitchcock, estrenada el 16 de junio de 1960 en la ciudad de Nueva York y el cual, debido a que tenía un muy importante “giro de tuerca” en su trama en su primera media hora de duración con relación a su protagonista femenina Janet Leigh, fue el mismo director el que prácticamente impuso en las salas que exhibían la cinta los reglamentos para los espectadores que acudían a ella que no podían entrar ya habiendo iniciado su proyección para no perder detalles de lo que sucedía en la emblemática secuencia de la regadera que hizo célebre también la música de Bernard Herrmann.

Sin embargo, aunque el prestigio como cineasta de Hitchcock para 1960 ya tenía cuando menos dos décadas de estar más que establecido desde la ganadora del Oscar “Rebecca”, de 1940, a sus obras maestras “Vértigo” (1958) e “Intriga internacional” (1959), Universal dudó tanto de la arriesgada propuesta del realizador (desde basarse en una novela casi desconocida hasta su filmación en blanco y negro) cuando ya hasta había filmado en tercera dimensión con color (“Con M de Muerte”) que para poder contar con el presupuesto suficiente para materializar “Psicosis” y la visión que tenía en mente, el director tuvo que contratar los servicios del equipo de su programa de televisión.

15 años después, cuenta la leyenda que estando Hitchcock filmando la que sería su última película, “Trama Macabra” (1976) en los estudios Universal (a los cuales dio con el estreno de “Psicosis” uno de los mayores éxitos de taquilla de su historia), fue visitado por un joven cineasta llamado Steven Spielberg quien filmaba en paralelo en otro de los foros su primera gran película, “Tiburón” (1975), y quien al enterarse que uno de sus cineastas favoritos estaba filmando tan cerca no dudó en colarse hasta su foro para visitarlo, como lo hizo en su momento con otro grande como John Ford, cuya experiencia recrea en su cinta autobiográfica “Los Fabelman” (2022).

Lo que sucedió en esta visita sólo Hitchcock y Spielberg lo saben, pero lo que sí es un hecho es que para la mencionada “Tiburón”, que el pasado viernes 20 celebró el 50 aniversario de su estreno en cines, a pesar de tener para Universal muchos paralelismos en cuanto a riesgo de su producción con “Psicosis” empezando por basarse en una novela que todavía no era siquiera best seller, al no contar Spielberg con presupuesto suficiente para fabricar un tiburón “creíble” la solución que encontró fue seguir la regla fundamental de Hitchcock de que “da más miedo lo que uno no ve que lo que se ve”, filmó el punto de vista (POV) del pez apoyado por la icónica música de John Williams e hizo historia.

