Decepcionan a CEN de Morena representantes de la 4T Coahuila

Malos resultados, pugnas internas, acaparamiento de cargos públicos y ausencia de nuevas figuras son algunas de las causas de esta falta de confianza en el Comité Ejecutivo Nacional.

Los actuales actores políticos de la Cuarta Transformación en Coahuila han dejado de ser confiables para Morena México.

De hecho, la nueva dirigente de Morena, Ariadna Montiel, no conoce ni tiene amistad con líderes de las tribus coahuiltecas, como Luis Fernando Salazar y Cecy Guadiana, afirmaron fuentes de la 4T.

Dijeron que en el caso de Américo Villarreal, siendo éste delegado estatal del Bienestar, se reunió varias veces con la hoy ex secretaria del Bienestar, pero Ariadna siempre guardó sana distancia.

Según cercanos al CEN de Morena, a la entonces secretaria del Bienestar siempre le preocupó el tema Tamaulipas en la relación con el delegado federal en Coahuila.

La designación de las posiciones plurinominales a legisladores locales tampoco agradó al nuevo Comité Ejecutivo Nacional, aunque se respetó la última decisión de Luisa María Alcalde.

Para la elección a alcaldías y diputaciones federales, dicen, se buscará evitar que los candidatos sean los mismos de siempre y pretenden invitar a perfiles ganadores de otros partidos.

Uno de los posibles objetivos para sumarse a la 4T es la diputada local por Ramos Arizpe, Edna Dávalos, de quien en Morena México saben que está acotada y bloqueada en el PRI.

Al tiempo...

Y ESTO ES TODOS LOS DÍAS

Directivos de la CANACO Monclova denunciaron ayer la corrupción y abuso de autoridad de la policía municipal, cuyos agentes extorsionaron al consejero Miguel Ángel de la Cruz.

El representante de la IP fue detenido por agentes de la policía preventiva a eso de la una de la mañana, en la avenida Cuauhtémoc, mientras viajaba en compañía de su esposa.

De la Cruz fue esposado y llevado a los separos policiacos, tras reconocer haber consumido dos cervezas en una cena.

El comerciante monclovense fue sacado de las oficinas policiacas y llevado a un cajero automático para retirar 6 mil pesos y entregarlos a los agentes para arreglar “por fuera” su salida.

También tuvo que pagar 500 pesos de multa en ventanilla para registrar que se le sancionó por manejar en supuesto estado de ebriedad.

El presidente de la CANACO advirtió que interpondrán una denuncia penal contra los policías preventivos que detuvieron y extorsionaron a Miguel Ángel de la Cruz.

BUEN DICCIONARIO

Ya circula de nuevo el Chingonario digital, escrito por María del Pilar Montes de Oca, que trae los distintos usos coloquiales del verbo más usado en México.

El ejemplar presenta de manera divertida los cientos de significados que los mexicanos encuentran para esta palabra tan común en el lenguaje cotidiano.