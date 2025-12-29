Del HUB a la Selva

Después de medio día. Aún huele a alcohol. Bebió toda clase. Cerveza de casa y de la competencia. Formal whisky irlandés. Cotizado mezcal de Oaxaca. Delicado tequila de Jalisco. Ron aromático de la tierra cubana. Charandas y tonayán con jugo de durazno.

Entre la noche pozolera y los 10 kilos de discada, cortesía de la suerte, al ganar el premio en la chamba de montacarguista.

TE PUEDE INTERESAR: Una de tantas

Jamás llegó con las manos vacías. Pasar de gorrón.

Conoció a la chica de 18 años en el Facebook parejas. Tan sólo dos meses pasaron de simples mortales a imaginar vida en conjunto.

Desde las goteras de Santa Catarina a la siempre conflictiva Carmen Romano. La zona donde los vecinos coludidos al paso del tren descargan chatarra. Revender por kilo aledaño al Topo Chico. Negocio constante. Los pocos guardianes ferroviarios les tienen pavor.

Cada tanto y tanto emprendedores solitarios caen de los vagones. Mueren mutilados o en la mejor de las situaciones sólo pierden alguna extremidad. Pies, piernas, brazos o manos.

La gran comilona le puso feliz. Conoce la madre de la morrita. Los carnales rete alivianados. Ella quiere casa y baila sola. Pone las rolas de Cypress Hill . De vieja escuela cuando apenas rebasa los 25 años.

Da lo mismo.

A veces me habla el diablo. Por eso llevo tatuada la Uzi en la mejilla. El trinche pegado a los ojos. En la pierna lleva la AK47.

Echamos pata toda la noche. No dejó irme hasta dejar el chupetón en el cuello. Ahora si eres mío.

Diez días de descanso. Voy dejando el residuo de los besos, la saliva y toda clase de fluidos en el cuarto.

En la central de autobuses piensa poco en las 12 horas hasta la capital. Queda de paso visitar a sus tíos en Xochimilco. Tirón largo la siguiente parada. Hasta la frontera en Tapachula Chiapas, a una hora de la playa del pacífico.

A ver a mis viejitos. Nomás me queda la abuela paterna. La quiero ver con urgencia. Me quiere rete harto. Vale la pena cruzar todo el país. Ya volveré en enero. A seguir jalando.

Ahí nos vemos compa. Mae, Pa, ándale. Se nota lo alivianado. Como tienes el corazón puro.

Feliz Nuevo Año. Pásala pisteando. Se olvidan los problemas. Grandes o chicos.

Viento norte y fuerte aleja problemas, augurios interminables.