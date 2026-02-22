Del mazo a la regla: El desafío de México ante la mutación de las barreras comerciales estadounidenses

La mañana del pasado 20 de febrero de 2026 quedará marcada en los libros de historia económica. En un fallo de 6-3, la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos dio un golpe de mazo a la “diplomacia del arancel”, invalidando el uso de la IEEPA para imponer impuestos a la importación.

Para descifrar el tablero arancelario global, debemos diferenciar las armas del arsenal comercial estadounidense:

• IEEPA (Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional): Era la herramienta favorita por su rapidez. Permite al presidente declarar una “emergencia nacional” para bloquear transacciones.

Sin embargo, la Corte dictaminó que regular el comercio no le da permiso de “recaudar impuestos” (aranceles) sin el Congreso.

• Sección 232 (Seguridad Nacional): Aún vigente.

Permite aranceles si el Departamento de Comercio determina que una importación (como el acero o los autos) amenaza la seguridad del país. Es más lenta, pues requiere una investigación técnica.

• Sección 301 (Prácticas Desleales): Es el mazo contra China. Se usa cuando un país viola acuerdos o roba propiedad intelectual. Sigue en pie, pero su alcance es geográficamente específico.

• Sección 122 (Balanza de Pagos): El nuevo refugio de la Casa Blanca. Permite un recargo temporal de hasta el 15% por solo 150 días para corregir déficits graves. Es potente, pero tiene fecha de caducidad legal.

La decisión de la Corte es histórica porque restablece el equilibrio de poderes. Al declarar que el Ejecutivo no puede inventar impuestos bajo el disfraz de “emergencia”, se elimina la incertidumbre de los aranceles tuiteros o de madrugada.

La Corte recordó que, según el Artículo I de la Constitución, el poder de imponer gravámenes pertenece exclusivamente al Congreso. Aunque la administración Trump ya anunció que pivotará hacia la Sección 122 y nuevas investigaciones bajo la 301, el terreno ha cambiado.

Para profundizar en este análisis, es imperativo remitirnos a las más recientes publicadas por el Departamento de Comercio de Estados Unidos.

Al cierre de 2025, las exportaciones de mercancías de México hacia Estados Unidos alcanzaron la cifra histórica de $534,874 millones de dólares, consolidando a nuestro país como el principal proveedor de bienes de la economía estadounidense por tercer año consecutivo.

Este crecimiento del 5.8% respecto al año anterior no es solo inercia; es el resultado tangible del nearshoring y de la sustitución de cadenas de suministro que antes miraban hacia el Pacífico.

México ha capturado casi una cuarta parte del mercado que China ha perdido en Estados Unidos desde 2018.

Para Washington, esto es una victoria estratégica en su política de reducción de riesgos frente a Pekín. Sin embargo, este éxito tiene un reverso complejo para su narrativa política: el déficit comercial de EE. UU. con México también escaló a un nivel récord, situándose cerca de los $196,913 millones de dólares en 2025.

Estas cifras podrían colocar a México en el centro de un tablero geopolítico de alta tensión con nuestro social comercial.

El abultado déficit con México podría empezar a generar en los sectores más proteccionistas el mismo malestar que antes provocaba el déficit con China.