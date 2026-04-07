Descaradamente a la carrera; al cabo que para perder no hay tiempos
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Plácido DETONA El INE de Guadalupe Taddei está pintado. Tatiana lo sabe y para eso, se pinta sola
¿Les platico? ¡Arre!
Ni las formas cuida. Ni la burla perdona.
No hace falta. La dueña de la granja le dio cuerda y la hija del venerado Maquío, se la anuda bien bonita al cuello.
Cree que su activismo frenético y desenfrenado le hará ganar puntos para las encuestas que supuestamente definirán a quienes competirán por las 17 gubernaturas en 2027.
Se le olvida algo. Bueno, también se les olvida a los que todavía creen en el ho-ho-ho coso Santa Clos encuestador, sin tomar en cuenta que quien decide es el dedo ungidor, que a pesar de los cambios de partidos políticos, sigue más vivo que nunca en México.
Contra lo que muchos ingenuos de cerebro codo creen, la presidente -y no el Señor de los Pavorreales- lleva mano y dedo para palomear a quienes se envolverán en la bandera de MORENA, para ganar o tirarse al vacío.
Lo único que le falta decidir a CSP es qué mujeres y hombres serán para cada uno de los Estados donde habrá cambio de gobernanza.
Si es mujer para Nuevo León, no será Tatiana. No se ocupa ser pitoniso ni leer el oráculo para afirmar esto. Acuérdense que mis fuentes BIC, no saben fallar.
Sus veleidades e infortunios políticos hablan por ella.
Además, sus lapsus lingüísticos son patéticos. Muy flaco favor le hace al ITESM cuando pregona su título de licenciada en letras inglesas.
En los artículos relacionados que adjunto aparecen algunas de las evidencias más recientes de lo anterior:
Relaciones peligrosas... por aquello de las carpetas de investigación
Nepotismo que huele a dejadez... o peor aún, a p3nd3j3z
Trump aplasta a mexicanos en EEUU, mientras la encargada de defenderlos anda en campaña por la gubernatura de NL
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Tatiana Clouthier: fin de su sueño para gobernar NL en 2027
https://www.detona.com/articulo/poncho-romo-cronica-de-un-ocaso-anunciado-y-de-tatiana-clouthier-tambien
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Empresa del marido de Tatiana Clouthier vive bonanza con ella como secretaria de Economía
Fue descuido, no lavado de dinero. Menos mal...
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Cajón Desastre:
- Metí en un descanso de días santos, mis series sobre los desmanes de Memo Torre-Amione contra el prestigio del Hospital Zambrano Hellion y el patético caso de Fernando García Sada y su malograda SOFOM Préstamo Feliz, pero mañana reanudamos, con datos harto reveladores. No es amenaza, es promesa.
- Entonces, mañana, cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía, más la Irreverente de mi Gaby Kalifa Kaún de Garza y Gaza.
- A ver si se nos aparecen por aquí para joder el asunto, Sanjuana Martínez y su monaguillo, el patético DILAPILA, Luis Gerardo Treviño, que todavía despacha en la secretaría del Medio Ambiente del gobierno de Samuel, hasta que no lo despachen a su casa, porque más que ayudante, es estorbante.