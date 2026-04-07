Descaradamente a la carrera; al cabo que para perder no hay tiempos

¿Les platico? ¡Arre!

Ni las formas cuida. Ni la burla perdona.

No hace falta. La dueña de la granja le dio cuerda y la hija del venerado Maquío, se la anuda bien bonita al cuello.

Cree que su activismo frenético y desenfrenado le hará ganar puntos para las encuestas que supuestamente definirán a quienes competirán por las 17 gubernaturas en 2027.

Se le olvida algo. Bueno, también se les olvida a los que todavía creen en el ho-ho-ho coso Santa Clos encuestador, sin tomar en cuenta que quien decide es el dedo ungidor, que a pesar de los cambios de partidos políticos, sigue más vivo que nunca en México.

Contra lo que muchos ingenuos de cerebro codo creen, la presidente -y no el Señor de los Pavorreales- lleva mano y dedo para palomear a quienes se envolverán en la bandera de MORENA, para ganar o tirarse al vacío.