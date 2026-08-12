Desmontan circo en Allende. Se les olvidan varios payasos

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Opinión
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    Desmontan circo en Allende. Se les olvidan varios payasos
    Desmontan circo en Allende. Se les olvidan varios payasos. Grupo Detona/Diseño Edwin Sánchez Landeros

Plácido Garza DETONA Después de una corta y fallida temporada, desarmaron su vistosa carpa blanquiazul y se fueron a buscar otros aires

¿Les platico? ¡Arre!

Prometieron el oro y el moro en su campaña de promoción.

Recorrieron calles, barrios, empresas; repartieron y pegaron propaganda por doquier pero lograron embaucar a muy poca gente, aunque la suficiente para montar su espectáculo.

Platiqué con uno de sus payasos estelares, miembro de una familia que lleva tres generaciones en el negocio, estaba triste cuando me dijo que Allende había sido para ellos una plaza fallida.

Invirtieron buena lana en promoción; incluso rentaron el panorámico más visible que está a la orilla de la Carretera Nacional, en la entrada al único casino que distrae y desvalija a los habitantes del pueblo.

Pero ni así lograron permanecer más en estas tierras NARANJERAS.Van a Monterrey, donde ya empezaron a promoverse en panorámicos de esa pujante ciudad y planean terminar su recorrido por Nuevo León en lo que resta del año.

A ver cómo les va.

Buena suerte a los saltimbanquis del Circo Soley. ¿O de quiénes creían ustedes que estaba hablando?

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Plácido Garza

Plácido Garza

Nominado a los Premios 2019 “Maria Moors Cabot” de la Universidad de Columbia de NY; “SIP, Sociedad Interamericana de Prensa” y “Nacional de Periodismo”. Es miembro de los Consejos de Administración de varias corporaciones. Exporta información a empresas y gobiernos de varios países. Escribe diariamente su columna “IRREVERENTE” para prensa y TV en más de 40 medios nacionales y extranjeros. Maestro en el ITESM, la U-ERRE y universidades extranjeras, de distinguidos comunicadores. Como montañista, ha conquistado las cumbres más altas de América.

El 29 de septiembre de 2022, Plácido Garza fue incluido en la Enciclopedia de la Literatura en México por su libro “Irreverente” con más de un millón de copias vendidas, donde se le destaca en la reseña como “disparador incansable de ideas, algunas provocadoras, otras, lapidarias”. Es reconocido por su tono fresco y mordaz de crítica política y social, así como una viva expresión de la lengua y la cultura mexicana, mezcla antagónica generada por la proximidad con Estados Unidos.

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