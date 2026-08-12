Desmontan circo en Allende. Se les olvidan varios payasos

¿Les platico? ¡Arre!

Prometieron el oro y el moro en su campaña de promoción.

Recorrieron calles, barrios, empresas; repartieron y pegaron propaganda por doquier pero lograron embaucar a muy poca gente, aunque la suficiente para montar su espectáculo.

Platiqué con uno de sus payasos estelares, miembro de una familia que lleva tres generaciones en el negocio, estaba triste cuando me dijo que Allende había sido para ellos una plaza fallida.

Invirtieron buena lana en promoción; incluso rentaron el panorámico más visible que está a la orilla de la Carretera Nacional, en la entrada al único casino que distrae y desvalija a los habitantes del pueblo.

Pero ni así lograron permanecer más en estas tierras NARANJERAS. Van a Monterrey, donde ya empezaron a promoverse en panorámicos de esa pujante ciudad y planean terminar su recorrido por Nuevo León en lo que resta del año.

A ver cómo les va.

Buena suerte a los saltimbanquis del Circo Soley. ¿O de quiénes creían ustedes que estaba hablando?