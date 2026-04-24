Luminosa negritud africana

Ha crecido el número de los bautizados y seguidores de Cristo, en el continente que visita, en misión, el pontífice León.

Entusiasmo en África por la fe, la paz y el amor.

Oraciones y ovaciones. Mensajes de esperanza y de alegría pascual. En tiempo de resurrección, muchas vidas manifiestan el entusiasmo desbordante que ha sembrado en sus vidas el Evangelio de Cristo Jesús.

GRANDEZA POR LA PAZ Y TORPEZA BÉLICA

La opinión pública mundial contempla el contraste de los bombazos en Medio Oriente, los hundimientos, las amenazas y los destrozos, arrasando ya hogares en zonas residenciales, hiriendo a víctimas inocentes como pésimo fruto de la confianza perdida.

La sabiduría magisterial del servidor mayor en la comunidad de fe, en contraste, ha llevado anuncio y denuncia a esas nuevas naciones africanas recién convertidas a la vida nueva.

El petróleo del Medio Oriente da poderío energético a muchas naciones y la guerra, surgida por miedo al arma nuclear posible en recursos bélicos de Irán, ahuyenta toda paz multiplicando homicidio y destrucción. La negritud luminosa africana, esperanza de paz, contrasta con la torpeza inepta y enfurecida que, en Medio Oriente, se derrota a sí misma.

DESCUBRIR, DISTRIBUIR, VIGILAR

Insuficiente, mal distribuida y desperdiciada, el agua parece faltar.

El esfuerzo por descubrir nuevas fuentes ha de ser permanente. Que no haya desigualdad en la distribución, ofreciendo a la ciudad un buen acuaférico. Alguien opinaba que el agua para industrias podría ser de mar desalinizada y no potable. Los desperdicios y fugas pueden disminuirse y evitarse con una buena vigilancia y una educación generalizada para el uso responsable del agua.

Y no descartar el aprovechamiento del agua de lluvia en hogares con azoteas limpias y aljibes y con algún represamiento en la ciudad, que impida que toda corra hacia Nuevo León.

LIBROS EN FERIA

Llegan los días de feria periódicamente.

Libros en estanterías y presentados oralmente y con videos. Precios rebajados. Portadas llamativas y títulos sugerentes. Algunos voluminosos y otros ligeros, de bolsillo. Ninguno con alguna bolsa de plástico, con el tiempo necesario para leerlos.

Salas de lectura y clubes de lectores son prolongación inteligente después de las ferias. No sería mala idea poner en barata sillones cómodos, acompañados de lámpara de pie, con acomodo flexible.