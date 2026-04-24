Luminosa negritud africana

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Opinión
/ 24 abril 2026
    Luminosa negritud africana
    El papa León XIV llega al aeropuerto de Bamenda para oficiar una misa, en Camerún, el 16 de abril de 2026. AP

Entusiasmo en África por la fe, la paz y el amor.

Ha crecido el número de los bautizados y seguidores de Cristo, en el continente que visita, en misión, el pontífice León.

https://vanguardia.com.mx/opinion/mandato-de-servir-al-bien-de-todos-ML20097847

Oraciones y ovaciones. Mensajes de esperanza y de alegría pascual. En tiempo de resurrección, muchas vidas manifiestan el entusiasmo desbordante que ha sembrado en sus vidas el Evangelio de Cristo Jesús.

GRANDEZA POR LA PAZ Y TORPEZA BÉLICA

La opinión pública mundial contempla el contraste de los bombazos en Medio Oriente, los hundimientos, las amenazas y los destrozos, arrasando ya hogares en zonas residenciales, hiriendo a víctimas inocentes como pésimo fruto de la confianza perdida.

La sabiduría magisterial del servidor mayor en la comunidad de fe, en contraste, ha llevado anuncio y denuncia a esas nuevas naciones africanas recién convertidas a la vida nueva.

El petróleo del Medio Oriente da poderío energético a muchas naciones y la guerra, surgida por miedo al arma nuclear posible en recursos bélicos de Irán, ahuyenta toda paz multiplicando homicidio y destrucción. La negritud luminosa africana, esperanza de paz, contrasta con la torpeza inepta y enfurecida que, en Medio Oriente, se derrota a sí misma.

DESCUBRIR, DISTRIBUIR, VIGILAR

Insuficiente, mal distribuida y desperdiciada, el agua parece faltar.

El esfuerzo por descubrir nuevas fuentes ha de ser permanente. Que no haya desigualdad en la distribución, ofreciendo a la ciudad un buen acuaférico. Alguien opinaba que el agua para industrias podría ser de mar desalinizada y no potable. Los desperdicios y fugas pueden disminuirse y evitarse con una buena vigilancia y una educación generalizada para el uso responsable del agua.

Y no descartar el aprovechamiento del agua de lluvia en hogares con azoteas limpias y aljibes y con algún represamiento en la ciudad, que impida que toda corra hacia Nuevo León.

LIBROS EN FERIA

Llegan los días de feria periódicamente.

Libros en estanterías y presentados oralmente y con videos. Precios rebajados. Portadas llamativas y títulos sugerentes. Algunos voluminosos y otros ligeros, de bolsillo. Ninguno con alguna bolsa de plástico, con el tiempo necesario para leerlos.

Salas de lectura y clubes de lectores son prolongación inteligente después de las ferias. No sería mala idea poner en barata sillones cómodos, acompañados de lámpara de pie, con acomodo flexible.

https://vanguardia.com.mx/opinion/guerra-conversar-sin-acordar-GI19990996

TÉ CON FE

-¿Por qué son diferentes los cincuenta días del tiempo pascual?

-Porque es el tiempo de lograr una pequeña victoria en cada acción, pasando siempre de muerte a vida, de ignorancia a sabiduría, de pereza a diligencia, de mediocridad a excelencia...

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El autor de Claraboya, quien ha escrito para Vanguardia desde hace más de 25 años, intenta apegarse a la definición de esa palabra para tratar de ser una luz que se filtra en los asuntos diarios de la comunidad local, nacional y del mundo. Escrita por Luferni, que no es un seudónimo sino un acróstico, esta colaboración forma ya parte del sello y estilo de este medio de comunicación.

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