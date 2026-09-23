Dinámica poblacional: ¿por qué es importante?

La lógica detrás del señalamiento anterior es simple: la existencia de un sistema de monitoreo de variables específicas implica invertir una importante cantidad de recursos públicos. Y para que esa inversión se justifique, el producto de dicho monitoreo debe tener una utilidad concreta.

El seguimiento permanente de los fenómenos naturales y sociales, se ha dicho en todos los tonos posibles, no es –no puede ser– un despropósito ni un hecho anecdótico. Lejos de esta posibilidad, el análisis estadístico es una herramienta privilegiada para la toma de mejores decisiones.

Huelga decirlo: el que un dato sea útil no se demuestra produciendo coloridas gráficas para ser exhibidas en las paredes de las oficinas públicas. La utilidad se manifiesta al convertirse en insumo de las mejores decisiones posibles. Y las mejores decisiones se miden en función de los beneficios que arrojan.

Se trata de un círculo virtuoso que, al ser alimentado de forma constante, se convierte en el motor de eso a lo que llamamos progreso.

El liminar anterior viene al caso a propósito del reporte que publicamos en esta edición, relativo a los resultados de la Encuesta Intercensal 2025, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En particular, por el dato relacionado con el proceso de “envejecimiento” de la población coahuilense producto de un hecho puntual: el número de personas que nacen anualmente en nuestra entidad ha comenzado a disminuir.

En efecto, entre 2020 –año en el cual se realizó el último Censo General de Población y Vivienda– y 2025, el promedio de hijos nacidos vivos bajó de 2.1 a 1.9 por cada madre, lo cual se tradujo en la reducción de la población de 0 a 14 años, que pasó de 26.2 a 23.3 por ciento del total. Al mismo tiempo, el grupo de 60 años o más aumentó de 11.1 a 13 por ciento.

El dato estadístico, es importante decirlo, no es “bueno” ni “malo”, es decir, que la población general “envejezca” no es una anomalía o un “problema” que deba ser corregido. La actitud requerida ante esta realidad es más compleja: se requiere comprender que los fenómenos poblacionales demandan el diseño de políticas públicas que respondan a las consecuencias de estos.