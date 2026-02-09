¿Dinastía? No. Solo ruinas

Opinión
/ 9 febrero 2026
    ¿Dinastía? No. Solo ruinas
    Omar Cervantes Rodríguez (D.) con Eloy Garza y el director de Grupo DETONA. Grupo Detona

Plácido DETONA 7 años tirados por la borda

Les platico? Arre!

Desde que AMLO se hizo del poder, su propaganda amenazó con haber llegado para quedarse.

Luego, le bajó varias rayitas a su advertencia al mencionar que la 4T necesitaría como mínimo, dos periodos de gobierno para asentar el “segundo piso” de ese movimiento.

Ya pasaron 7 años de los 14 advertidos y los indicadores en todos los rubros marcan retrocesos.

Lo peor es que la presidente Sheinbaum da muestras de ser influenciada -o manipulada- por Su Altísima Serenísima Señor de los Pavo reales en Palenque, y por el otro lado, el mandatario estadounidense.

Hace unos días, en una reunión que tuve con Mauricio Farah Giacoman, alcalde de San Pedro Garza García y dos de su colaboradores más cercanos, uno de ellos habló de un proyecto para preservar la herencia de Mauricio Fernández Garza.

Lo vi tan convencido que no tuve más remedio que decirle directamente que cual herencia, cuál legado, si esto no es una monarquía.

A Farah Giacoman le corresponde “destetarse” lo antes posible de la figura de Mauricio.

Ya estuvo bueno de andar rindiéndole honores a quien fuera alcalde de SPGG durante cuatro periodos.

Los sampetrinos queremos a un alcalde con sello propio. Ese es el primer reto de Farah Giacoman.

Sus adversarios no están fuera del PAN, están adentro de ese partido y peor aún, son secretarios a su mando.

Qué paradoja, comencé a escribir sobre el gobierno de Sheinbaum y terminé con el de San Pedro Garza García.

Cajón Desastre:

- Mañana, cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván, toda su Compañía y la Irreverente de mi Mary Gaby.

- En un descuido se nos aparece por aquí La Loca Sanjuana y su séquito de activistas de pacotilla.

PD

- Grupo DETONA hace votos por la pronta recuperación de nuestro querido amigo, Omar Cervantes Rodríguez, hospitalizado desde hace tres días. Ánimo, hermano!

Temas


Opinión
política

Localizaciones


Nuevo León

Plácido Garza

Plácido Garza

Nominado a los Premios 2019 “Maria Moors Cabot” de la Universidad de Columbia de NY; “SIP, Sociedad Interamericana de Prensa” y “Nacional de Periodismo”. Es miembro de los Consejos de Administración de varias corporaciones. Exporta información a empresas y gobiernos de varios países. Escribe diariamente su columna “IRREVERENTE” para prensa y TV en más de 40 medios nacionales y extranjeros. Maestro en el ITESM, la U-ERRE y universidades extranjeras, de distinguidos comunicadores. Como montañista, ha conquistado las cumbres más altas de América.

