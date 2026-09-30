Dos años de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Qué se ha notado en Coahuila?

La política de recuperación salarial y la rectoría del Estado han sido pilares de esta administración para impulsar el bienestar general y la economía del país. No debemos olvidar que nuestro país representa la anomalía a nivel global, pues el capital (es decir, los empresarios y accionistas) se queda con una parte desproporcionadamente alta de la riqueza que se genera en la actividad económica (el doble aproximadamente de lo que se quedan en, por ejemplo, EEUU), y eso se logró gracias a una política absurda de contención del salario.

Se cumplen dos años del inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Un gobierno caracterizado por la idea de buscar para nuestro país la “prosperidad compartida” que conviene evaluar en su impacto específico en Coahuila, considerando que abundan ya los análisis del desempeño general a nivel país. Como economista y representante por Morena, considero fundamental analizar estos resultados desde una óptica realista y optimista, pero también reconociendo tanto los avances sociales concretos como los retos económicos que tenemos por delante en nuestra región.

Precisamente en ese rubro es donde la continuidad de la política en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ha favorecido a nuestro estado. A nivel nacional, se definió un aumento del 13 por ciento al salario mínimo, el cual pasó de 278.80 a 315.04 pesos diarios desde enero de este año 2026. Para nuestro estado, las implicaciones son directas y muy positivas:

-En la Zona Libre de la Frontera Norte, que incluye a Piedras Negras, el salario mínimo subió de 419.88 a 440.87 pesos diarios.

-Este incremento beneficia de manera directa a los trabajadores de ocho municipios coahuilenses fronterizos, garantizando un ingreso aproximado de 13 mil 409 pesos mensuales.

-En el clúster automotriz de Saltillo-Ramos Arizpe, que alberga a plantas de Chrysler, General Motors y decenas de proveedores, la alta tasa de empleo formal permite que estas alzas salariales y las mejoras en la legislación laboral beneficien de lleno a nuestra fuerza trabajadora.

-Adicionalmente, se logró una reforma histórica que le ha dado seguridad social a todos los trabajadores y trabajadoras de plataformas digitales, en una legislación de avanzada que protege también las nuevas formas de empleo que han crecido muy rápidamente en las zonas urbanas de nuestro estado.

En materia de infraestructura, salud y apoyos sociales, el Segundo Informe confirmó logros y delineó proyectos en curso sumamente relevantes para Coahuila:

-Se reportó como obra concluida la instalación de 200 kilómetros de redes troncales del proyecto Agua Saludable para La Laguna, destinado a mejorar el abastecimiento en la región.

-En febrero de 2026 comenzó la construcción del Hospital Regional de Especialidades del IMSS en Saltillo. Dicha obra contempla 560 camas, nueve quirófanos y 49 especialidades, con una cobertura potencial cercana a 2.5 millones de derechohabientes.

-El Tren Saltillo-Nuevo Laredo se encuentra en avance de 10 por ciento y conectará a Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas en su primera etapa y, después, conectará a Saltillo con el otro tren que vendrá desde la Ciudad de México. Para nuestro estado, este tren representa una oportunidad en movilidad regional, reduciendo en forma drástica los traslados a las zonas industriales, empleo durante su construcción y conectividad con el centro del país y la frontera.

-Se registra un avance del 24 por ciento en los trabajos de la carretera Saltillo-Monclova para ampliarla a cuatro carriles, una obra de 158 kilómetros que fortalecerá la conectividad y la integración industrial en el estado.

-Se proyecta alcanzar a 885 mil beneficiarios de los Programas para el Bienestar en Coahuila para el cierre de 2026, lo que representa una inversión estatal de 19.2 mil millones de pesos. Esta red de apoyos garantiza ingresos directos a las familias coahuilenses a través de la Pensión para Adultos Mayores, Mujeres Bienestar, becas estudiantiles y apoyos a personas con discapacidad.

El optimismo debe acompañarse de planeación y realismo frente a nuestros desafíos industriales. La Presidenta reconoce en su informe expresamente las dificultades generadas por los aranceles estadounidenses aplicados a vehículos, acero, aluminio y sus derivados. Para Coahuila, cuya economía depende fuertemente de la manufactura y la exportación de autopartes, la defensa de la cadena metalmecánica, la diversificación de mercados y el cumplimiento del T-MEC deben abordarse como un reto estratégico y una gran oportunidad de política industrial.

Asimismo, la agenda de soberanía energética, cuya urgencia hoy propios y extraños reconocen, contempla la evaluación del potencial de gas no convencional en la cuenca Sabinas-Burro-Picachos, que se encuentra en nuestro estado y que podría ser sujeta de explotación.

Estos primeros dos años del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum trazan una hoja de ruta donde la soberanía nacional y el bienestar dictan el paso. Coahuila, con su histórica vocación manufacturera, se encuentra en una posición inmejorable para aprovechar estas políticas y las obras federales justamente apuntan a eso: prosperidad compartida, mayor dinamismo económico y, a la vez, mejores condiciones laborales y acceso a servicios y conectividad.