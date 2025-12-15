Dos centenarios, cielo arriba y lodo abajo

El mismo lunes 8 que se dieron a conocer las nominaciones a los Globos de Oro se conmemoró el centenario del natalicio del actor afroamericano, nominado también a este premio, Sammy Davis Jr.

Si bien la única nominación que obtuvo Davis a este galardón fue en la categoría de Mejor Actor de Comedia o Musical de 1977 por la serie “Sammy and Company”, su mayor popularidad la obtuvo a inicios de la década anterior como parte de “The Rat Pack”, el grupo de actores y cantantes que conforman Frank Sinatra, Dean Martin y Peter Lawford y que se trasladó de los escenarios base de sus conciertos en Las Vegas, Nevada a la pantalla grande con gran éxito como protagonistas de la primera versión de “Ocean´s Eleven” (Lewis Milestone, 1960), misma que a inicios del nuevo milenio se conoció como “La gran estafa” con George Clooney y Brad Pitt, entre otros.

Pero volviendo a Sammy, en 1960 también aparece como él mismo al lado de Cantinflas en la única película que protagonizó el mexicano en Hollywood: “Pepe”, bajo la dirección de George Sidney; a fines de la década aparece junto al mencionado Peter Lawford en la ópera prima de Richard Donner como director en “Salt and Pepper” (1968), que puede verse en streaming por Prime Video, y para una nueva generación protagoniza con éxito al lado de otro de los miembros de “The Rat Pack”, Dean Martin, la taquillera serie de comedias de los años 80 “Carrera de Locos” antes de fallecer víctima de cáncer de garganta el 16 de mayo de 1989 a los 64 años.

Hablando de muertes, tristemente la semana concluyó con una tríada de fallecimientos que incluyeron el viernes 12 el del norteamericano Peter Greene, quien fue parte del elenco del clásico ganador del Oscar “Tiempos violentos” (Quentin Tarantino, 1994), entre otras más, a los 60 años de edad —por una causa aún no determinada al momento de escribir estas líneas— en la ciudad de Nueva York, así como del productor de origen suizo Arthur Cohn, a los 98 años de edad, y quien por su parte es recordado por tres documentales ganadores del Oscar como “Cielo arriba, lodo abajo” (1959); “American Dream” (1990) y “Un día de septiembre” (1999).

El tercer fallecimiento se dio el 13 de diciembre y fue el del primer actor de origen argentino Héctor Alterio a los 96 años de edad, quien hablando de premios Oscar destacó como protagonista de la primera ganadora del Oscar a la Mejor Película Extranjera de 1985: “La Historia Oficial”, de Luis Puenzo, así como de la nominada “El Hijo de la Novia” (Juan José Campanella, 2001), entre muchas películas más, noticia que contrastó totalmente el mismo día con el festejo que inundó las redes sociales del centenario del natalicio del actor norteamericano Dick Van Dyke, protagonista, entre otras, de la ganadora del Oscar “Mary Poppins”, de 1964.

