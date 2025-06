Dunas de polen: Mariana y el origen de los siguientes fernandos

Durante las vacaciones no supimos nada de Fernando. Lo vieron en el club, sí, pero no se inscribió a los cursos. Yo pensaba en Mariana todo el tiempo . Me arrepentía de no haber hecho nada. A veces soñaba con la carta de colores : quería detenerla , evitar que dejara las manos que la forjaron, pero no podía. Solo observaba desde la sombra. El tiempo se me fue en eso y en hacer mímica con canciones de Gloria Trevi .

Mariana tampoco se ayudaba mucho. El recreo era nuestro momento de desenterrar los resbaladeros y columpios de las montañas de hojas secas y polen . No los usábamos para mecernos —ya éramos grandes —, más bien eran parte de la escenografía de la aventura diaria . Regularmente involucraba armas, naves espaciales y piratas . Intenté introducir sirenas , pero su falta de movilidad les restaba atractivo. Mariana, en lugar de buscarse un rol, se iba a la sala de maestros con la inquisidora del “to be” . Me cagaba cuando el profe de Educación Física les prestaba un balón.

Pese a la fascinación que despertaba Mariana, pocos le hablaban. No sabíamos cómo hacerlo; solo la veíamos. Estábamos acostumbrados a que el grupo se hiciera pequeño; pesaba saber que alguien ya no regresaba ese año, pero el tiempo de duelo duraba lo mismo que lo que faltara para el recreo. Sabíamos extrañar, pero no recibir .

El domingo antes de regresar a clases, no quería dormir. La carta de colores había tomado múltiples formas: desde una ola que me aplastaba hasta un dragón con aliento frutal . Mis papás veían la tele y yo los acompañaba desde mi escondite, cuando vi el anuncio de Hellmann’s : un niño llevaba a la escuela dos sándwiches , uno para él y otro para la niña que le gustaba. Siempre fui blanco fácil para la publicidad .

En la mañana, pedí dos sándwiches. Mi mamá no dijo nada, pero sus ojos sí. Del otro lado de la mesa, mi hermanito lagañoso la cachó al vuelo:“¡Tiene novia!, ¡tiene novia!”Yo quería hundirme en el pan blanco; total, ya parecía tomate. No dije nada y cuando estuvieron listos, los aventé a la mochila.

En mi cabeza, los planes son a prueba de errores, pero la vida siempre se encarga de demostrarme lo contrario. A la hora del recreo descubrí que el atlas de geografía y la antología de historia habían aplastado mi esperanza y le sacaron su alma de queso barato. Aplastado, busqué refugio en el nogal hueco.

Ahí estaba Óscar, intentando consolar al copetudo despeinado antes llamado Fernando. Además de su tragedia, había olvidado su lonchera en el transporte escolar. Óscar le dio sus Churrumais y yo, mi sándwich menos aplastado. Dos mordidas bastaron para soltar la lengua y que Óscar huyera. Hablamos del amor, sobre Mariana y lo difíciles que eran las niñas; como si tuviéramos 40 y no 10, como si compartiéramos una botella de tequila y no un Boing de mango. Al sonar el timbre, ya no era uno de sus amigos: era su mejor amigo.

Nada mejor que el tiempo para curar y de niño, un fin de semana puede ser el tiempo suficiente madurar. Para el lunes, el copete de Fernando lucía renovado. Ya no era impoluto: tenía uno o dos mechones rebeldes. Forró su cuaderno con fotos de Britney y volvió a ser el rey, pero no había lugar para mí en su corte, me esquivaba hasta la mirada y obviamente en el receso ya no me elegía para su equipo de juego.

Mariana logró integrarse con las niñas, por un momento trataron de ungirla como nueva líder pero, como prefería quedarse en casa para adelantar tareas y mejorar su inglés, poco a poco fue una más. Nadie se atrevió a tirarle la onda, por el contrario, había niños que hacían comentarios crueles para hacer reír a Fer. Ella hacía como si no escuchara y se sumía en alguno de los libros que siempre cargaba.

Yo regresé muchas veces al nogal. Hice de él mi refugio, pero Fer no volvió. Mis días se hicieron sueños: dormía en clase y en la noche se me metía un pollo a los pulmones, eran las flemas acumulándose. Las cataratas de mocos me llegaban al mentón; me la vivía abrazado a un rollo de papel de baño.

Después de muchas visitas al médico, acabaron picándome la espalda en busca de alergias: el polen de nogal era mi kriptonita, a pesar de esto, yo seguía regresando al nogal hueco, esperando que la magia de los sándwiches aplastados hiciera lo suyo, no se repitió.

La ausencia de Fer me dolía y detectó algo en mí que no me dejaba sentir. Ahora se que algunas de las veces que me despertaba sin poder respirar era por la ansiedad que me provocaba soñar a Fer reclamándome.

No supe más de Fer hasta que lo espié en Facebook. Estaba tan lindo como fea estaba la mujer que lo acompañaba en la foto de perfil, pero ya no era el capitán de las dunas de arena. Con los años, otros dos fernandos llegaron y se fueron de mi vida. Confieso también que al swipear, el nombre me sigue haciendo que deslice a la derecha, buscando un copete perfecto y una carta de colores.

OREST ADAMOVICH KIPRENSKY

Fue un destacado pintor ruso del Romanticismo, conocido por su maestría en el retrato psicológico y su refinada técnica académica. Su obra El joven jardinero (1817) es uno de sus retratos más emblemáticos, donde plasma con gran sensibilidad la juventud, la inocencia y la frescura del modelo, un niño campesino cuya mirada directa y expresión serena evocan una conexión sincera con la naturaleza. Con una paleta cálida y detallismo en los pliegues de la ropa y los rasgos del rostro, Kiprensky logra capturar no solo la imagen, sino también la dignidad y humanidad del joven retratado, marcando un momento de transición en el arte ruso hacia una representación más empática del individuo.