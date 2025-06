Adiós Saúl, o El dolor de los besos que no se quedaron

Signo zodiacal: Géminis . Profesión: comunicólogo. Community de una empresa de aromas. Tapatío. Cine de terror... el interrogatorio continuó. Claudia es relajada, sabe cómo preguntar, pero no anda con rodeos. Cris, su esposo, y yo escuchábamos como quien ve una entrevista en la televisión. Noté que el arrullo en la voz de Saúl cambió por un tono un tanto defensivo o presuntuoso. Fresa... Hice algunas intervenciones para aligerar la conversación, pero no fue de mucha ayuda. Me sorprendió: era el tercer Saúl que conocía en menos de un día. El fiestero, el tierno y ahora ¿el presuntuoso? Terminamos de desayunar-comer y se fue a su casa.

—¿Estás bien? —me dijo que sí con su voz de arrullo. Le pregunté qué había hecho antes de llegar al bar donde nos conocimos. Me platicó que había sido el aniversario de bodas de sus papás y estuvieron celebrando desde temprano. Después pasaron por él sus amigos, fueron a varios lugares y acabaron en el Isabella. Sentado de chinito en la cama, me contó un poco de él.

El pudor también despertó. Yo no respiraba; no quería espantarlo con el infame aliento mañanero. Me levanté rápido a lavarme los dientes y, al volver, ya se había puesto su ropa interior. Lo abracé como si lo recibiera después de un largo viaje y grabé su olor a chabacano y gardenias . Me sentí ridículo. No tienes ni 24 horas de conocerlo , me dije. Lo solté.

Mi habitación era un imán de luz. Desperté deslumbrado, desnudo, extrañamente sin cruda y con una melena recargada en mi pecho. No fue un sueño. Que sea lindo, que sea lindo, que sea lindo , pensaba. Levanté un poco más la cabeza, intentando no despertarlo, alcé la mirada y lo vi completo: brillante, dorado . Regresé la cabeza a la almohada con una sonrisa y Saúl despertó de golpe. Sus ojos pequeñitos me vieron y parpadearon para acostumbrarse a la luz.

No lo voy a ver de nuevo . Es muy guapo, seguro quiere algo más. No debí haberlo invitado a casa si estaba borracho. Tal vez ya tiene vato. ¿Y si no ha salido del clóset? No estoy para pasar por eso. Fue raro el cambio de personalidad. Es que es hermoso. Fue mágico, y así quiero conservarlo.

Regresé a casa y Claudia ya me esperaba para los pormenores.

—Ya no lo voy a ver, ¿a qué le tiro? —le dije. Con la resaca se me estanca una depre horrible que confabula con los síntomas de la cruda para hacerme pensar y sentir mucha estupidez. Por mi bien, decidí no buscarlo y me fui a dormir después de bañarme y tomar un suero.

Me despertó el hambre. No quería abrir los ojos, pero el antojo de unos tacos me convenció. Me puse una gorra y lo primero que encontré de ropa; solo me faltaba el paraguas para ser Britney. Tomé el celular. Ni de pedo te escribió, me dije. De castigo lo aventé debajo de la almohada. ¿Qué hace un vestuarista con sus sueños de cama?, me pregunté.

Siete tacos y montado en el pico de azúcar de dos botellas de refresco, regresaba a casa. Tenía que pasar por el hotel donde desayunamos. No quería voltear, pero la risa coqueta y nada disimulada de una mujer en sus setentas me hizo hacerlo. Vestía una blusa de seda roja invadida de volantes; de no ser por su abultado cabello rojo, se vería como una lechuga roja con pantalón blanco. La risa la provocó el pico que le soltó a su acompañante: un señor de su edad, con sombrero blanco, camisa roja de seda a juego y pantalón blanco. Como si tuviera quince años, ella lo jaló por las escaleras y, al pisar la banqueta, él le regresó el pico y detonó otra risita nada discreta.

Así era el matrimonio de mis abuelos: cursi, relajado, siempre en la calle y siempre cariñosos. Eso es lo que quiero. Esto es una señal. Sí voy a buscar a Saúl. ¿MS para las invitaciones? Va a sonar como la Banda MS, ya se nos ocurrirá algo.