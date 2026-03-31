Eduardo, haz Patria, no protejas a tu hijo. ¡Denúncialo! Préstamo Feliz. Episodio 9

Cuando te sentiste perdido los despediste de tu SOFOM sin liquidación alguna. Ellos te apoyaron durante muchos años y es una marranada lo que les hiciste.

“Junior -como te decimos los que éramos cercanos tuyos- te llevaste de encuentro a más de 160 jóvenes y sus familias.

La situación de este fraude por más de 3 mil millones de pesos es resumida por uno de los inversionistas afectados, que vive con su esposa - ambos mayores de 80 años- en una casa prestada porque perdieron todos sus ahorros y propiedades al ser embaucados por Fernando García Sada para meter sus recursos en la tristemente célebre SOFOM sampetrina, Préstamo Feliz. Cito textualmente su mensaje, después de los 8 artículos anteriores de esta serie:

Para salvarte provocaste que a tu ex socio lo metieran a la cárcel y te valió madres que arraigaran a tu propio padre en su domicilio.

Él ya perdió su libertad y gran parte del patrimonio familiar (más de 600 millones de pesos) y a pesar de ello sigue renuente a denunciarte.

No entiendo ni acepto su postura y estoy seguro de que es la misma opinión de todos los afectados.

Sé que estás negociando con los fondos de inversión que te confiaron su dinero, pero ¿dónde quedamos nosotros, los que confiamos en tu labia cuando nos vendiste el oro y el moro de tu SOFOM?

Admito que muchos -miles- caímos en la trampa de los altos intereses que pagabas, pero, ¿qué más podemos hacer quienes ya no estamos en edad para otra cosa que invertir lo que ahorramos toda la vida?

Tristemente, San Pedro Garza García se ha convertido en un paraíso de fraudes como el que tú cometiste.

Me aterra pensar que vaya a sucedernos lo mismo que el caso de Roberto Garza Delgado, quien mediante la asesoría muy muy bien pagada del abogado Arturo Quintero Treviño y sus socios de despacho, provocaron la muerte de Esteban Berard, quien había invertido más de 35 millones en un proyecto fallido del hijo de don Roberto Garza Sada.

Es aterrador lo que sucedió después, cuando Esteban Berard Rodríguez (53 años) asesinó el 6 de marzo de 2024 a su propia madre Elisa Rodríguez Villarreal (79) para suicidarse él después, al verse perdido en sus intentos por recuperar lo que Garza Delgado le arrebató a su padre.

Apunta a litigio familiar, origen de tragedia en San Pedro Garza García

Ambición, traición y depresión: la fórmula mortal del caso Esteban Berard

No hay enano que no sea mono o el pleito de los Garza Delgado por $800 millones de dólares, con Santander en medio

Religiosidad patológica

Me quedé corto...

¿Sabrá Ana Botín -presidenta de Santander- la robadera que le está pegando su personal a cientos de clientes mexicanos? 1ª PARTE

Los atracos del banco Santander a sus propios clientes. 2ª PARTE

Brinca a + de 500 afectados y $100 millones, transa de Santander contra clientes. 3a Parte.

El botín de Ana Botín

Logran defraudados de Banco FAMSA, que Gobernación interceda por ellos ante legisladores

¡EXCLUSIVA! Exonera juez a director de Grupo Famsa

También está lo del Banco FAMSA, que dejó en la calle a muchísimos inversionistas y ahorradores, provocando el suicidio de algunos de ellos y la muerte de sus fundadores, Humberto Garza González y su esposa, mientras hoy en día, sus hijos y el ex director de ese fallido banco siguen viviendo como acaudalados en las colonias San Patricio y El Rosario, obvio, de San Pedro Garza García.

Menciono estos casos para llamar la atención del poder judicial, que permitió que esa tragedia ocurriera y hasta la fecha, Garza Delgado y sus abogados siguen tan campantes.

Fernando, honra tus compromisos, páganos a todos lo que nos corresponde, ninguno de nosotros somos culpables de tu falta de moral y de profesionalismo.

Le pido a tu padre que coadyuve en esta causa para evitar que un delincuente más como tú, quede sin castigo”.