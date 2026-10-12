El canto del desierto de Durango y Coahuila en peligro de extinción

“Yo ya me voy / a morir a los desiertos; / me voy dirigido / a esa estrella marinera. / Sólo en pensar / que ando lejos de mi tierra / nomás que me acuerdo / me dan ganas de llorar./ Pero a mí no me divierten / los cigarros de la Dalia/ pero a mí no me consuelan / esas copas de aguardiente / sólo en pensar que dejé / un amor pendiente / nomás que me acuerdo / me dan ganas de llorar”.

Todos tenemos un canto que nos da arraigo a nuestra tierra, a nuestra infancia; cantos de cuna o de duelo. A veces los olvidamos y un viento o una voz nos reconectan con esos registros que nos entibian el pecho. Aquí en Coahuila hay una expresión musical del desierto que es única y se encuentra en peligro de extinción: el canto cardenche , que tiene su cuna en los ejidos La Loma y Sapioris, Durango, así como en Jimulco y Flor de Jimulco, Coahuila.

De Los Cardencheros de Sapioriz, el último grupo vivo que hizo posibles grabaciones, ya sólo queda un integrante: José Guadalupe Salazar Veleta, de 79 años, conocido como don Lupe. Esta agrupación, que es una joya desconocida en su propia entidad, recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes (2008), otorgado por la Secretaría de Educación Pública, y un diploma del Instituto Smithsonian de Washington D.C. Además, realizó giras por la República Mexicana y participó en el Festival de Otoño de París, así como en escenarios de Nueva York, Washington y San Antonio.

Tan valiosa ha sido su aportación a la difusión que el canto cardenche ya es considerado Patrimonio Cultural Inmaterial de México. Además, en 2017, la catalana Marta Ferrer realizó el filme “A morir a los desiertos”, producción que –entre otras distinciones– obtuvo el premio al mejor documental en el Festival Cinelatino de Toulouse (2018). Por cierto, se encuentra disponible con acceso libre en YouTube.

El canto cardenche debe su nombre al cardo, cardón o cardenche (Cylindropuntia imbricata). Esta cactácea tiene espinas que, al clavarse, son muy dolorosas, y debido a que cada una posee “barbillas” que crecen en sentido inverso, desgarran la carne al extraerlas, produciendo un dolor aún mayor.

Este canto surge en la región Laguna, donde los pobladores acostumbraban imitar los aullidos de los coyotes y cantar en las cuevas, inicialmente a dos voces. De ello dio cuenta el historiador francés Jean Meyer , quien recuperó un testimonio del siglo 19: “De pronto el mexicano me miró, sonrió y dijo: ‘vamos a hacer cantar al lobo’. Entonaron un canto muy singular al que le dicen cardenche; el coplero lanzó versos y, después de varios intentos, escuché con asombro la respuesta de los coyotes (...). Cuando terminaban los coyotes, el jinete cantaba, luego los coyotes repetían y, al final, todos a coro, mexicanos y franceses, hombres y animales, entonamos los falsetes con entusiasmo”.

Se multiplicó en las faenas del desierto y también en las haciendas algodoneras de la Laguna, donde los peones expresaban esta complejidad técnica polifónica a capela.

El canto cardenche se articula de tres voces principales: la primera, encargada de conducir la melodía e imponer el ritmo; la de arrastre (marrana), de tono grave, que sostiene el canto y da fondo melancólico; y la contralta o aguda, que prolonga el dramatismo. Esta interpretación se acompaña con unos tragos de sotol, preparado con el agave silvestre del mismo nombre.