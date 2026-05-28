El CFDI no solo es factura... es tesorería

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Opinión
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    El CFDI no solo es factura... es tesorería
    El SAT es la autoridad fiscal en México. Como órgano del gobierno, su función principal es recaudar los impuestos de las personas físicas (individuos) y morales (empresas) para financiar el gasto público. ESPECIAL

Cómo PUE y PPD definen el flujo de efectivo que ve el SAT

Para cualquier negocio, el flujo de efectivo es el oxígeno. Sin él, no importa el tamaño de la empresa: empieza a quedarse sin aire, a respirar con dificultad, y antes de darse cuenta, la operación entra en cuidados intensivos.

Si usted dirige un negocio, esto no le suena nuevo. Lleva la cuenta. Sabe cuánto entra, cuánto sale y cuánto le queda para respirar tranquilo a fin de mes. Pero ¿Qué pensaría si le dijera que el SAT también le está tomando el pulso? Sí. Leyó bien. El tío SAT sabe cosas. Entre ellas, cómo respira su empresa.

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Tranquilo, no se espante. No tiene acceso a sus cuentas bancarias. No le hace falta. Lo hace a través de un instrumento mucho más limpio y mucho más suyo: el CFDI. El que usted emite a sus clientes y el que recibe de sus proveedores.

Permítame explicarle. Cada CFDI lleva un campo discreto pero delator: el método de pago. PUE significa pago en una sola exhibición, al “chas chas”. PPD significa pago en parcialidades o diferido, ya sea que le pagaron una parte de la factura o que aún no le pagan nada.

Si todavía no me cree, haga una prueba. Pregúntele a su contador qué información aparece precargada en la determinación del IVA.

Resulta que el tío SAT precarga el monto de las facturas emitidas en el mes con método de pago PUE, más los complementos de pago emitidos en ese mismo periodo. La suma de ambos representa, ni más ni menos, el IVA cobrado del mes. Así de directo. Así de íntimo.

Sus CFDI son el estetoscopio que el SAT le pone al pecho a su negocio.

Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Imagine que usted emite un CFDI PUE el último día del mes, porque su cliente le prometió pagar ese mismo día, y el dinero nunca llega. ¿Qué ve el SAT? Ve que usted ya cobró. ¿Qué le toca a usted? Pagar el IVA.

Y si tributa en RESICO, en actividad empresarial, en servicios profesionales o en arrendamiento, también el ISR. Todo eso con dinero que aún no entra a la caja.

Le acabo de describir una de las formas más comunes de descapitalizar un negocio: pagarle al fisco aun cuando su cliente todavía le debe. El SAT no se entera del retraso.

Y luego está el otro lado de la moneda. Si usted emitió un CFDI PPD y cobró parcialidades, está obligado a expedir el complemento de pago. Si no lo emite, el SAT no se entera que cobró.

Suena bien, ¿verdad? No. Suena pésimo. Porque el día que el SAT lo revise y cruce sus depósitos bancarios contra los complementos faltantes, le va a preguntar de dónde salieron esos pesos que entraron a su cuenta y que ningún CFDI explica.

Y si usted es el cliente, peor. Su proveedor le emitió un CFDI PPD. Usted le pagó. Pero el complemento nunca llegó. ¿Resultado? Usted no puede acreditar ese IVA; es decir que para efectos de IVA es como si nunca lo hubiera pagado al proveedor. Y a la hora de declarar, el SAT está en todo su derecho de cobrárselo.

Por eso, estimado lector, los CFDI no son trámite, son tesorería. Cada uno que emite y cada uno que recibe está moviendo, en silencio, la línea entre lo que su negocio tiene y lo que su negocio aparenta tener.

Y permítame cerrar con una imagen que en este país entendemos todos: las vacas flacas. Todo negocio tiene su temporada baja, su mes lento, su cliente que se atrasa.

Eso es ley de vida. Pero hay una diferencia enorme entre llegar a las vacas flacas con la caja sana, y llegar a ellas pagando impuestos por ventas que nunca cobró.

Si sus CFDI le cuentan al SAT que sus vacas están más gordas de lo que en realidad están, prepárese: el SAT querrá ordeñarlas... y cuando no reciba la leche que le corresponde irá a visitarlo y no dude que se querrá llevar la vaca.

Recuerde: el SAT ve CFDI, no ve flujos. Pero si el flujo no coincide con el CFDI, no se preocupe: ocúpese. Porque estas historias nunca tienen final feliz.

huorsa@ortizgarza.com.mx

X: @huorsa

Substack: Historias de impuestos bien contadas

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Hugo René Ortiz Santos

Hugo René Ortiz Santos

Columnista de VANGUARDIA, comediante fiscal por vocación no diagnosticada. Dicen que los contadores nacemos sabiendo sumar... pero Hugo René también nació sabiendo restarle drama al SAT. Es licenciado en Contaduría Pública y Finanzas por el Tec de Monterrey, lo que básicamente significa que aprendió a sufrir con estilo y corbata. Tiene dos maestrías: una en Impuestos (porque a alguien tenía que gustarle eso) y otra en Derecho Internacional, por si alguna vez hay que explicarle al SAT que el tequila no se exporta con IVA incluido.

Empezó su carrera en California, donde trabajaba en una empresa de arroz... porque uno tiene que saber de granos antes de hablar de deducciones. Luego se fue metiendo al mundo de la contaduría, ese hermoso universo donde la emoción más fuerte es cuadrar el balance a la primera. Y cuando pensó que ya nada podía sorprenderlo, ¡lo invitaron al mismísimo SAT! Así es: fue asesor de la jefa del SAT y también trabajó en Planeación, es decir, ayudó a diseñar el mapa del infierno... pero con Excel.

Hoy es socio director en la firma Ortiz Garza y Asociados, donde lidera proyectos fiscales y se dedica a hacerle la vida más fácil a los que le temen al buzón tributario más que a su ex.

Además de contar números, también cuenta historias: fue conductor de “Frecuencia Fiscal” durante 14 años, donde explicaba impuestos como si fueran recetas de cocina (”agarre su CFDI, métalo a la licuadora fiscal y espolvoree deducciones”). Hoy conduce el pódcast “Entre Contadores”, donde se hablan de temas serios... pero con risas entre líneas y anécdotas que harían llorar a un auditor.

También ha sido catedrático, presidente de comisiones, columnista en El Financiero y miembro activo del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León. Es decir, Hugo René no solo conoce la ley, también sabe aplicarla sin que a uno le den ganas de esconderse en las Islas Caimán.

Si alguna vez pensaste que los impuestos eran cosa seria... es porque no has leído una columna de Hugo René. Prepárate para entender tus finanzas como si te las explicara tu compadre chistoso... pero con cédula profesional.

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