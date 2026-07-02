Va Jericó por reelección en el congreso de la Unión

El diputado federal del PRI, Jericó Abramo Masso se destapó ayer para ir por la reelección al Congreso de la Unión en el 2027. En charla vía telefónica con De Buena Fuente, el legislador saltillense, aceptó que en estos momentos considera que es la mejor opción para continuar trabajando por Coahuila. Abramo Masso reconoció que este tema aún no lo ha platicado con la dirigencia estatal del PRI, ya que analiza también otras opciones, aunque la reelección es hoy la que mejor le cuadra.

“Es algo que primero platicare con la familia, y llegado el momento oportuno lo tratare con el líder de mi partido, Carlos Robles, para decirle que la reelección es hoy mi primera opción”, dijo.

El ex alcalde saltillense, señaló que servir a Coahuila, ha sido su prioridad desde que inició en la política, y que desde cualquier trinchera continuará con esta convicción personal e institucional. Jericó Abramo, aclaró que esta listo para asumir los retos que su carrera política le impongan, y que es el momento de definiciones y de salir de la zona de confort. *** EN EQUIPO El gobernador Manolo Jiménez felicitó en redes sociales a Gabriel Elizondo por su toma de protesta como senador de la República, en sustitución de Miguel Riquelme. El mandatario estatal dijo que esta seguro que, desde su nueva responsabilidad, el ex titular de Mejora Coahuila, seguirá trabajando por su tierra, que es Coahuila.

Jiménez Salinas expresó que continuarán en equipo para que Coahuila se consolide como el mejor lugar de México, para vivir. El reto es grande... *** LA LEYENDA CARIOCA El ex futbolista brasileño Roberto Carlos, cumplió su palabra, y ayer por la tarde llegó a Saltillo para presentarse en el Fut Fest, del Biblioparque norte. La leyenda del Real Madrid y de la selección carioca, arribó al evento a eso de las 16; 15 horas, saludó a los asistentes, para luego convivir y tomarse fotos con los cientos de aficionados.

Por la noche el alcalde saltillense, Javier Diaz, se reunió con empresarios de la región, para continuar con las actividades municipales, tras el exitoso evento futbolístico. El Fut Fest concluirá el próximo 19 de julio y mientras tanto se mantendrán las actividades deportivas, culturales y de entretenimiento en el Biblioparque norte. *** NUEVO ALCALDE El empresariado lagunero acudió ayer en macoya a la sala de cabildo de Torreón, para atestiguar la toma de protesta, del senador, Miguel Riquelme, como alcalde de la perla lagunera. Los líderes empresariales de la CMIC, Canaco, Canacintra y el Consejo Empresarial local, se apersonaron, para junto al gobernador Manolo Jiménez, dar el Vobo a la asunción de Riquelme.

Al hacer uso de la palabra, el “nuevo” alcalde torreonense, afirmó que trabajará para todos, y que pondrá orden en las finanzas del ayuntamiento y en la seguridad pública de la ciudad. El gobernador Manolo Jiménez, felicitó a Mars y afirmó que son un solo equipo, unidos para beneficiar a Torreón, en servicios públicos, seguridad y obras públicas. Por cierto, comentan que el presidente del Poder Judicial, Miguel Mery Ayub, no acudió a la importante ceremonia en el cabildo de Torreón. *** QUE LIO CON ESTE TRÍO El líder estatal del Partido del Trabajo, Ricardo Mejía Berdeja, aún supura por la herida, y ahora se dedicó a recopilar videos para ampliar su queja por el triunfo del PRI en la elección del 7 de junio. Ricardo, en compañía del diputado en receso, Tony Flores, acusó ayer al gobernador Manolo Jiménez y al fiscal general, Federico Fernández, de violentar la elección a diputados locales.

Mejía Berdeja, ante la falta de votos en el proceso electoral, pretende obtener en los tribunales, una pírrica victoria, al ensuciar el triunfo del PRI en los 16 distritos electorales. Tony y Tania Flores, acompañaron al diputado federal a presentar la demanda de juicio político en el congreso de la Unión, pero nadie de Morena, ni del PT, se solidarizaron con este trío. Ahora dilo son llorar... *** La pregunta de hoy: ¿Continuará James Bond, dando el apoyo mensual a MARS, ahora que este ya es alcalde de Torreón?