El clan López Beltrán se fractura: Van por Amílcar Olán

Una serie de movimientos en el entorno del expresidente López Obrador apuntan a que será desatada una cacería judicial en contra de uno de los personajes más escandalosos del pasado sexenio: Amílcar Olán, un amigo de juventud de sus hijos Andrés “Andy” y Gonzalo “Bobby” López Beltrán, además de operador político de Adán Augusto López, quien fuera gobernador de Tabasco, secretario de Gobernación y líder de Morena en el Senado.

Hasta ahora no hay indicios concluyentes de si esta acción obedece a un intento por limpiar la imagen de los López Beltrán y aliados, o si se busca atajar eventuales revelaciones de Olán. La estrategia inmediata, se dijo, ha sido garantizar que no existen pruebas documentales ni implicaciones legales que puedan atraer imputaciones en contra de aquéllos.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Quién subestima a la Presidenta?

Fuentes que siguen de cerca la evolución del tema refirieron a este espacio reuniones privadas con la participación de abogados de confianza de López Obrador en distintas sedes -desde el rancho familiar en Chiapas hasta la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México, a cargo de la titular, Rosa Icela Rodríguez-, para aislar a los hijos y otros actores cercanos, al tiempo que comienza a fluir una cascada de demandas contra Olán Aparicio, a quien desde hace meses se le ubica fuera del país: lo mismo en Panamá que en Brasil, Suiza y, más recientemente, Países Bajos. En Tabasco, la Fiscalía estatal bajo control del gobernador morenista Javier May, abrió dos primeras averiguaciones previas contra el empresario, que hasta ahora mantienen secrecía.

Los reportes obtenidos alertan sobre un distanciamiento iniciado hacia el otoño de 2023 con Olán por parte de los López Beltrán y de López Hernández. La razón habría sido que aquél habría retenido cantidades económicas importantes producto de comisiones por contratos públicos pactados con empresarios especialmente para la venta de medicamentos o proyectos de infraestructura. También, ganancias producto de la extorsión a casinos en todo el país, a cuyos concesionarios se le dijo que con ello se financiaría la “campaña presidencial” de Adán Augusto.

En diciembre de ese 2023, tres meses después de que la candidatura del oficialismo para la Presidencia fuera ganada en encuesta por Claudia Sheinbaum, actual mandataria, el medio de comunicación Latinus comenzó la difusión de audios que registraron conversaciones de Olán con diversos operadores sobre presuntas irregularidades en proyectos como el Tren Maya. Las informaciones disponibles apuntan a que tales audios fueron obtenidos en distintas fechas por la Secretaría de Gobernación, entonces a cargo de López Hernández, y filtrados por órdenes de éste.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Ni venganza ni perdón’: Habría que desmentir a Scherer Ibarra

En los meses recientes ha trascendido que durante el periodo en el que operó, Olán y cómplices intimidaron a empresarios a los que allegaron beneficios. Como parte de esas amenazas se produjeron despojos contra propietarios de minas y otros establecimientos. De acuerdo con las denuncias que han comenzado a trascender, algunos empresarios fueron objeto de golpizas y enclaustramientos en localidades de Tabasco. Estas torturas habrían sido supervisadas directamente por Olán, con el apoyo frecuente de Hernán Bermúdez Requena, secretario de Seguridad Pública de Tabasco bajo el gobierno de Adán Augusto López (2019-2021), luego ratificado por su sucesor y subordinado político, Carlos Merino, actual director de Aeropuertos y Servicios Auxiliares.

Operadores cercanos a la estrategia puesta en marcha contra Olán Aparicio, se dijo a este espacio, están invitando a empresarios afectados a presentar las denuncias del caso. En diversas oportunidades la respuesta ha sido de temor, porque Olán y algunos colaboradores habrían incluido en sus actos de intimidación evidencias de tener nexos con el crimen organizado por la vía de un lugarteniente de Nemesio Oseguera “El Mencho”, abatido por fuerzas federales en Jalisco el pasado domingo 22.