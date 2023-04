El pasado 5 de abril se cumplieron 29 años de la muerte, en su caso por suicidio, del cantante líder de la agrupación de grunge Nirvana, Kurt Cobain, a los 27 años de edad.

Este trágico desenlace fue propiciado por una adicción a las drogas que le provocó una fuerte depresión que lo llevó a terminar con su vida disparándose con una escopeta en una cabaña donde se había confinado días antes, pero el hecho de que Kurt tenía 27 años de edad le dio automáticamente el acceso al denominado “club de los 27”, al cual previo a él tenía como “miembros honorarios” a célebres cantantes también norteamericanos como Janis Joplin, Jim Morrison y Jimi Hendrix, y más recientemente y después de él contó con intérpretes como la inglesa Amy Winehouse, todos ellos a causa de su adicción a las drogas y teniendo esa misma edad cuando por una intoxicación mortal dejaron este plano físico dejando su legado musical para seguirlos recordando.

En México solo se tenía como antecedente hasta principios de este mes a un único artista perteneciente al “club de los 27” relacionado a la música, en su caso de banda: “El Gallo de oro”, Valentín Elizalde, como una trágica variante de la muerte de Cobain debido a un arma de fuego fallecido por su cuenta víctima de un atentado en su contra en septiembre de 1996 cuando contaba precisamente con la edad de 27 años. Sin embargo, y de manera no menos inesperada, la noche del pasado domingo 9 de abril se comenzó a viralizar el rumor que hacia la medianoche de ese mismo día se confirmó: la muerte debida a un infarto fulminante, también a los 27 años, de Julián Figueroa, hijo del cantante y compositor mexicano Joan Sebastian y la actriz y también cantante de origen costarricense Maribel Guardia.

Tristemente, el fallecimiento de Julián Figueroa se informó desde las primeras horas que se confirmó su deceso ni tenía nada de relación con la violencia ni mucho menos con drogas, y lo más irónico del caso es que con lo que sí tuvo más correspondencias fue con lo que pudo haber sido una secuela del COVID-19, la única enfermedad que tuvo el actor y cantante en los últimos meses ya que fuera de eso era un joven saludable, y tomando en cuenta que dichas secuelas se relacionan a complicaciones cardiovasculares y respiratorias en ese sentido tristemente, y ya no tanto dentro del “club de los 27”, el cantante norteamericano Graham Nash confirmó un día antes que la muerte de su compañero de la clásica banda Crosby, Still and Nash, David Crosby, el pasado mes de enero, fue por COVID.

Pero volviendo al “club de los 27”, y como mencionamos al inicio de este comentario, como ha sucedido con Cobain, Janis, Morrison, Hendrix y Winehouse, en lo único además de la edad con la que pudiera relacionarse a Julián Figueroa con ellos es que considerando que como actor prácticamente solo participó en una telenovela, un corto y en un largometraje norteamericano a estrenarse el próximo 25 de abril en las salas de cine de Estados Unidos bajo el título de “Centurion; The Dancing Stallion”, dirigido por Dana Gonzales, el cual incluirá en su banda sonora cuatro temas de Julián incluyendo una versión en inglés de su tema “Ay Amor”, del 2019, será a través de la música Julián Figueroa seguirá vivo entre nosotros y más, si como dijo su madre durante su sepelio, deja cerca de 500 temas escritos.

