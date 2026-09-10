El color dorado de la casta intocable

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    El color dorado de la casta intocable
    El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños junto al secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, en la presentación del paquete económico 2027, en el Congreso de la Unión. EFE/Mario Guzmán

¡Los techos dorados se sostienen con los pisos de miseria! Los pobres financian el tango de los privilegiados

Musicalizada con el tango de Aventurera, cada entrada se abre con su compás de nostalgia y picardía. Yo soy la aventurera.

En los pasillos de la Comisión Federal de Electricidad, los techos financieros brillan como espejos. Los jubilados de confianza reciben depósitos que superan los 134 mil pesos mensuales. La reforma constitucional de abril intentó cortarles las alas, fijando un límite de 67,145 pesos, la mitad del salario presidencial. Pero la Consejería Jurídica interpretó distinto: la pensión es continuidad, no privilegio. Resultado. El tope volvió a subir al 100%.

Yo soy la sin ventura.

En Pemex, los pisos financieros se llenan de nombres, parecen sacados de un directorio dorado. Exdirectores de área, exgerentes de exploración, exjefes de logística. Algunos ejemplos filtrados en medios: José Antonio Ceballos, exsubdirector de Finanzas; María del Carmen Ruiz, exgerente de Recursos Humanos; Héctor Villalobos, exjefe de Operaciones en refinerías. Todos con pensiones rondando el nuevo tope.

Yo soy la aventurera.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) también aparece en la lista. Antiguos líderes sindicales, como Elba Esther Gordillo, aunque ya retirada de la dirigencia, mantienen beneficios consolidados. Los techos sindicales se convirtieron en bóvedas de privilegios. Mientras un maestro rural recibe menos de 10 mil pesos mensuales, los exdirigentes superan los 100 mil.

Costos y recursos. Monto máximo actual: 134,290 pesos mensuales. Tope anterior (abril 2026): 67,145 pesos. Incremento: +100%. Número de beneficiarios: cerca de 100 mil jubilados en CFE, Pemex y organismos similares.

El Presupuesto de Egresos 2026 calcula estas pensiones absorben más de 40 mil millones de pesos anuales, cifra ahogando las finanzas de las empresas productivas del Estado.

Yo soy la aventurera.

La ironía se pasea por los pasillos. Se recortan becas y programas sociales, los jubilados dorados reciben retroactivos. En junio y julio de 2026, CFE y Pemex pagaron diferencias acumuladas de tres meses, devolviendo lo descontado. El tango suena como caja registradora.

Magia de techos y pisos financieros. Techos. Salarios presidenciales convertidos en espejos para calcular privilegios.

Pisos. maestros, obreros y empleados con pensiones mínimas, apenas suficientes para sobrevivir.

Magia. la interpretación jurídica convierte un recorte en aumento, un límite en privilegio.

Yo soy la aventurera.

La lucidez periodística muestra la contradicción. Se habla de austeridad, pero se paga abundancia. Se presume justicia, se mantiene desigualdad. Los nombres de beneficiarios se leen como un tango de poder. Exdirectores, exgerentes, exlíderes sindicales.

¡Los techos dorados se sostienen con los pisos de miseria! Los pobres financian el tango de los privilegiados, mientras la aventura de la justicia se queda sin música.

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Gerson Gómez

Gerson Gómez

Morelense de cepa Regiomontana. LCC con especialidad periodismo (UANL). Doctor en Artes y Humanidades (I.C.A.H.M.). Tránsfuga de la mesa de redacción en diferentes periódicos como El Diario de Monterrey, Tribuna de Monterrey, y del grupo Reforma en el matutino Metro y vespertino El Sol. Escort de rockeros, cumbiamberos, vallenatos y aprendices al mundo de la farándula. Asiste o asistía regularmente a conciertos, salas de baile, lupanares, premieres, partidos de fútbol y hasta al culto dominical. Le teme al cosmos, al SAT, a la vejez y a la escasez de bebidas etílicas. Practica con regularidad el ghosting. Autor de varios libros de crónica como Hemisferio de las Estaciones, Crónicas Perdidas, Montehell, Turista del Apocalipsis, Monterrey Pop, Prêt-à-porter: crónicas a la medida y Perros ladrando a la luna en Monterrey

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