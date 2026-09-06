El despilfarro y la ética climática

No puedo dejar de sentir malestar cuando en lo cercano o en lo público observo despilfarro de energía eléctrica o de agua. Difícilmente me quedo callado ante este tipo de excesos; entonces recuerdo a mi amiga y hermana Lorena San Román Joannings, al preferir ser más claro que educado. No se trata de que quienes incurren en el despilfarro se exoneren a sí mismos bajo el argumento de que pueden pagar sus excesos; se trata de nuestro planeta y del bien común, pues lo que unos derrochan, otros lo necesitan. Me resulta inolvidable el ejemplo de la lagunera Magda Briones, cuando le pidió a una vecina en Torreón que no limpiara la banqueta a manguera abierta, a lo que ésta respondió con desparpajo que podía pagar el agua.

La humanidad está atrapada en la paradoja que subrayaba el memorable papa Francisco en “Laudato Si’”: se ha construido una cultura del descarte que desecha objetos y personas. En esa lógica parece normalizada la cultura del despilfarro, que expresa con crudeza la desigualdad climática mundial. Mientras en ciudades prósperas los aparatos de aire acondicionado funcionan día y noche para enfriar habitaciones a veces vacías, millones de personas en zonas rurales y urbanas vulnerables deben desarrollar una resiliencia forzada para sobrevivir a temperaturas extremas. El calor se convierte en un impuesto regresivo que impacta más a los más pobres. Yo me pregunto: ¿cuál es el punto de equilibrio en esta situación? En las escuelas públicas del norte mexicano, donde techos bajos y paredes de block convierten las aulas en verdaderos hornos, los estudiantes difícilmente pueden aprender. Hace apenas cinco décadas, enfrentábamos las inclemencias del clima con disciplina y adaptación, pero ahora ya no es lo mismo: las temperaturas van en ascenso y la infraestructura urbana no ha evolucionado a la par de la crisis climática. Y me cuestiono también si, en el plano público, los gobiernos correspondientes podrían hacerse cargo del costo de las tarifas de electricidad de hospitales, escuelas y centros administrativos públicos. Recuerdo que hace unos años en Bustamante, Nuevo León, la Fundación Mundo Sustentable adquirió una estación para que se pudieran instalar aparatos de aire acondicionado en las aulas de una escuela primaria. Pero eso no basta si se carece de una cultura climática que oriente los horarios escolares y promueva prácticas constructivas de índole tecnológica.