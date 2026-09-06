El despilfarro y la ética climática

+Seguir en Seguir en Google
Opinión
/
    El despilfarro y la ética climática

Debemos evitar, en la medida de lo posible, la dependencia de la energía eléctrica para la supervivencia planetaria y comprender que el uso de los recursos, aunque se puedan pagar, es un asunto de ética, no de riqueza

No puedo dejar de sentir malestar cuando en lo cercano o en lo público observo despilfarro de energía eléctrica o de agua. Difícilmente me quedo callado ante este tipo de excesos; entonces recuerdo a mi amiga y hermana Lorena San Román Joannings, al preferir ser más claro que educado.

No se trata de que quienes incurren en el despilfarro se exoneren a sí mismos bajo el argumento de que pueden pagar sus excesos; se trata de nuestro planeta y del bien común, pues lo que unos derrochan, otros lo necesitan. Me resulta inolvidable el ejemplo de la lagunera Magda Briones, cuando le pidió a una vecina en Torreón que no limpiara la banqueta a manguera abierta, a lo que ésta respondió con desparpajo que podía pagar el agua.

https://vanguardia.com.mx/opinion/los-mayas-y-la-accion-climatica-LE23145842

La humanidad está atrapada en la paradoja que subrayaba el memorable papa Francisco en “Laudato Si’”: se ha construido una cultura del descarte que desecha objetos y personas. En esa lógica parece normalizada la cultura del despilfarro, que expresa con crudeza la desigualdad climática mundial.

Mientras en ciudades prósperas los aparatos de aire acondicionado funcionan día y noche para enfriar habitaciones a veces vacías, millones de personas en zonas rurales y urbanas vulnerables deben desarrollar una resiliencia forzada para sobrevivir a temperaturas extremas. El calor se convierte en un impuesto regresivo que impacta más a los más pobres.

Yo me pregunto: ¿cuál es el punto de equilibrio en esta situación? En las escuelas públicas del norte mexicano, donde techos bajos y paredes de block convierten las aulas en verdaderos hornos, los estudiantes difícilmente pueden aprender. Hace apenas cinco décadas, enfrentábamos las inclemencias del clima con disciplina y adaptación, pero ahora ya no es lo mismo: las temperaturas van en ascenso y la infraestructura urbana no ha evolucionado a la par de la crisis climática.

Y me cuestiono también si, en el plano público, los gobiernos correspondientes podrían hacerse cargo del costo de las tarifas de electricidad de hospitales, escuelas y centros administrativos públicos. Recuerdo que hace unos años en Bustamante, Nuevo León, la Fundación Mundo Sustentable adquirió una estación para que se pudieran instalar aparatos de aire acondicionado en las aulas de una escuela primaria. Pero eso no basta si se carece de una cultura climática que oriente los horarios escolares y promueva prácticas constructivas de índole tecnológica.

https://vanguardia.com.mx/opinion/verdades-y-mentiras-sobre-los-terremotos-GB23005726

La salida al problema no reside en climatizar todos los espacios en los que socializamos, sino en repensar cómo habitamos. Una real aplicación de la cultura climática sería construir viviendas y aulas con materiales locales, techos altos, ventilación cruzada y diseño bioclimático. Debemos evitar, en la medida de lo posible, la dependencia de la energía eléctrica para la supervivencia planetaria y comprender que el uso de los recursos, aunque se puedan pagar, es un asunto de ética, no de riqueza.

¿Cuánta energía eléctrica se requiere realmente para vivir dignamente y cuánta usamos por comodidad y estatus en casas que parecieran árboles de Navidad iluminados?

La canícula ya terminó para estas fechas; sin embargo, los calores persisten como antesala de lluvias intensas que podrían propiciar catástrofes climáticas. Pienso en la gente que vive cerca de las sierras o de cauces de ríos. Los despilfarros del ayer que han generado el calentamiento global estarán pasando una gran factura a las generaciones más recientes; por ello, urge llevar a la práctica la ética climática basada en una cultura muy comprensible y al alcance de todos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cambio Climático
Sustentabilidad

Carlos Gómez

Columna: Mundo sustentable

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El proyecto requiere el aval del Cabildo de Saltillo y posteriormente del Congreso del Estado.

Prevén aumento del 30% en multas por tirar basura y conducir alcoholizado en Saltillo
Presidencia: Poder dividido

Presidencia: Poder dividido
La ‘segunda’ Batalla de La Angostura: el campo de 1847 que Saltillo está desapareciendo a costa del progreso

La ‘segunda’ Batalla de La Angostura: el campo de 1847 que Saltillo está desapareciendo a costa del progreso
El trabajo sexual se ejerce no solo en la Zona de Tolerancia, sino también en domicilios particulares.

Saltillo: Abundan ‘casas de citas’ fuera de Zona de Tolerancia
true

POLITICÓN: Morena prepara visita de Sheinbaum a Saltillo entre divisiones
El Tribunal Electoral de Coahuila determinó que Fernando Rodríguez González deberá ocupar la diputación en sustitución de Antonio Flores Guerra.

Oficial: Tony Flores se queda sin diputación en Coahuila; Tribunal ordena entregar curul a suplente
La comunidad acerera de Saltillo buscará superar este año la asistencia registrada en la edición anterior.

¡Atención, Steelers Nation! Cambia sede de la Foto Oficial en Saltillo
El presidente Sandu informó que cinco drones rusos violaron su espacio aéreo apenas unas horas antes de que el país celebrara su independencia, en lo que el presidente calificó como un intento de “intimidación”.

Los ataques rusos cerca de Moldavia desatan temores de que Putin pueda intensificar la guerra más allá de Ucrania