Del 26 al 28 de agosto de 2026 se desarrolló en el municipio de Felipe Carrillo Puerto y en Bacalar (ambas localidades dentro de Quintana Roo) el XV Encuentro de Lingüística y Cultura Maya bajo la batuta del comprometido maestro don Mario Chan Colli, presidente de los cronistas de su entidad federativa y vitalicio de Carrillo Puerto. En el encuentro se dieron cita arqueólogos, antropólogos, expertos en astronomía, historiadores, sociólogos y activistas sociales mayas de Belice, Guatemala y México.

Hablar de acción climática en territorio maya no puede ser sólo un ejercicio académico: es un acto de memoria y de futuro. La historia de este pueblo, que ha resistido por siglos los embates del colonialismo, de la Independencia, de la Revolución y hoy las ideas “cuatrotecianas” (permítaseme el término), ya fue marcada una vez por un colapso ambiental, proceso que se dio entre los años 800 y 900 después de Cristo. Hoy, a más de mil años, sus descendientes pueden estar en la primera línea de una defensa planetaria que exige acción, conciencia y resiliencia.

Ofrecí la conferencia “Los mayas y la acción climática” después de la inauguración, que incluyó un ritual prehispánico. Este fue dirigido por un sacerdote maya junto a un grupo de jóvenes que ejecutaron instrumentos tradicionales de percusión y viento. Tanto la ceremonia como mi charla tuvieron lugar en la Casa de la Cultura, un imponente edificio de notable belleza.

La civilización maya clásica desapareció por una combinación de sequías prolongadas, presiones demográficas y cambios en los patrones climáticos. Durante este proceso, que se extendió por un siglo, mermaron de forma gradual la producción de alimentos y el acceso al agua, lo que provocó una inestabilidad política. Cambió el clima, replegándose la cultura y la economía.

Los mayas siguen estando ligados espiritualmente al agua y a la tierra; por ello, en la actualidad, los que habitan en México tienen que desarrollar acciones climáticas que tendrán su génesis en la paradoja de contar, en el subsuelo de la Península de Yucatán, con las reservas de agua dulce más ricas del país y, al mismo tiempo, padecer de una vulnerabilidad crítica en su superficie, por ser de origen cárstico.

Las actividades económicas de mestizos, extranjeros y mayas han contaminado los cenotes y los acuíferos, adicionalmente a los daños que ocasionó el trazo de las vías del deficitario Tren Maya, que también afectó el patrimonio arqueológico que se fue encontrando y que pronto será exhibido en algún lugar de Chetumal, aunque quizá algunos objetos de jade adornarán casas y, en el mejor de los casos, oficinas de funcionarios.

Por si fuera poco, los arrecifes de coral –que alguna vez fueron murallas con vida– están siendo dañados por el intenso calor de los mares y muriendo muchos de ellos. A esto se suma la intrusión salina en las costas de Yucatán y de Quintana Roo. Y no existe una cultura climática que pueda construir capacidades locales para la resiliencia hídrica y la adaptación.