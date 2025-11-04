El Día de Muertos... del Bienestar

Alivia saber que, pese a lo desaseado de este gobierno, pese a lo desprolijo, lo improvisado, lo austero malentendido, algo funciona al menos como relojito suizo (Made In China):

El aparato de respuesta mediática y digital de “la Cuatro Te” estuvo todo el domingo acolchonando el impacto que el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, representaba para la Presidenta, quien dentro de 24 horas tendría que salir a retorcer la retórica como si fuese la realidad misma, desde esa excusa de gobierno que es su palestra matinal.

No sólo los bots plagaban de comentarios cualquier publicación alusiva al crimen más indignante de los últimos años (como si fuera sano jerarquizarlos). También los ideólogos y corifeos del régimen, de alcance nacional y los del ámbito local estuvieron duro y dale, chingue y jode, presentando la versión de los acontecimientos menos desfavorable para su movimiento.

Acusaron de “hacer politiquería” con este crimen, pero no tuvieron ningún maldito escrúpulo en recortar un discurso de Manzo siendo diputado (de cuando era miembro del partido oficial) criticando, en efecto, la errónea estrategia de Felipe Calderón de desatar una cruenta guerra contra el crimen organizado.

Incluso me llegó un “clip” o extracto donde Manzo apela a la conciencia ciudadana y exige a los padres de familia no solapar a los hijos que anden en malos pasos. ¡Perfecto! Aunque, desde luego, no mostraron ninguno de los videos recientes en los que el malogrado alcalde exigía protección para su comunidad y para sí mismo; en donde confiesa su miedo, dejando claro que lo último que quería era convertirse en mártir.

Y a propósito de mártires y adelantándose hasta el 2030, los bots y trolls anticiparon todo intento de la oposición para capitalizar la trágica imagen de Manzo, argumentando: “¡Claro! Este es el mártir que buscaba la derecha”, insinuando incluso la posibilidad de que el complot para asesinarlo se hubiera gestado desde el prianismo profundo (¡lo que es carecer por completo de la menor insinuación de madre, me cae!).

Acusando de rapiña política cualquier pronunciamiento que apuntara al Estado; haciendo “cherry picking” con las declaraciones del alcalde asesinado, y fomentando un batiburrillo en redes para reventar la discusión, así se preparó el terreno para que la Presidenta, con P de perpleja, pudiera salir al tercer día a ofrecer cualquiera de sus gastadas salidas discursivas.

Eso sí, la Doctora se tomó 14 horas (nomás) en lamentar los hechos... con un sentido y perro tuitazo:

“Condeno con absoluta firmeza...”.

¡No se esforzó ni tantito! Comenzó genérico y terminó genérico, con todos los clichés y lugares comunes, lo cual anticipa que sus acciones serán igualmente previsibles, consabidas, habituales.

Una vez tuiteado su desabrido pésame, cerró la compu y se despidió del problema hasta la mañana del día siguiente. Ya para entonces, como dijimos, el aparato de propaganda digital había hecho su parte atenuándole en lo posible el chingazo mediático a una Presidenta que no defraudó a sus simpatizantes ni a sus detractores. Haciendo exactamente lo que es de ella: ¡culpó al pasado! ¡Y cómo podía ser de otra manera!

Ya se la sabe: ¡Todo es culpa de una administración que concluyó hace trece años, una que inició hace ya casi dos décadas!

Y para que no diga usted que yo defiendo al “Medio Metro bacachero”, vamos a suponer que sí: ¡Ándele! Que todo es culpa de Calderón, que todo el problema se originó durante su régimen. Entonces... ¿Después de cuántos años de Transformación va a comenzar a ser responsabilidad de quienes hoy ejercen el poder?

Es cuento de no acabar. Jamás le vamos a ganar en retórica al oficialismo, pues éste está dispuesto a arrastrar la lógica tanto como sea necesario con tal de salir victorioso en la narrativa, que es eso –y no los hechos– lo que lo sostiene.

El general Trevilla, secretario de Defensa, y el superpolicía Harfuch salieron a asegurarnos que Manzo contaba con 14 elementos (entre policías y Guardia Nacional) para su protección.

Pues qué autogol se metieron, porque quiere decir que la GN no sirve para un carajo, si no es capaz de mantener viva a una, ¡UNA persona que estaba a su resguardo! Claro, bajo su lógica, Manzo sólo suma un punto en su estadística mensual de muertes violentas. Así que... ¿para qué preocuparse?

La ruta crítica a seguir por el Gobierno en estos casos es tan de manual que ya hasta el ciudadano la puede recitar de memoria:

1) Lamentar mucho lo acontecido, declararse indignado, asegurar una investigación que llegue a sus últimas consecuencias, garantizar que no habrá impunidad... bla, bla, bla... yadda, yadda, yadda...

2) Descalificar moralmente a la oposición (que, en efecto, no tiene cara para hacerse la indignada, si es tan parte del problema como origen del mismo). Pero entonces, la jugada maestra es tildar toda crítica, por legítima o ciudadana que sea, como parte de la embestida de la oposición y, por lo tanto, no debe ser tomada en cuenta. (Haga este ejercicio: exprese su indignación por el crimen y su coraje por la inacción del gobierno en redes sociales y no tardará un descerebrado en aparecer para acusarlo de leal al viejo régimen).

3) Cuando el crimen lo amerita se hacen en efecto algunos arrestos. Casi siempre caen los ejecutores materiales y, según el malestar social, se podrían incluso hacer algunos arrestos de medio pelo, e incluso desarticular alguna célula criminal. Pero nunca se trabaja con la red de complicidades cárteles-gobierno que posibilitan toda esta podredumbre. No se deje engañar.

4) Cuando todo lo anterior no aplaca el descontento y la indignación popular, eventualmente se reconocerá a Manzo como un mártir, así el Gobierno lo puede cubrir con una capa de color guinda (igual que el chaleco oficial del cártel de Morena). Porque más vale que sea “nuestro mártir” y no el de “esa cochina oposición carroñera. ¡Buitre!”.

Nunca olvidemos que Colosio es mártir del propio PRI (que en aquel entonces, como partido de Estado, era el único con la capacidad logística y de inteligencia para realizar tal operación y luego enturbiarla hasta más allá de cualquier posibilidad de comprensión).

En fin: El domingo fue Día de Muertos y pese a que la fecha es de facto un día de fiesta, de jolgorio, de regocijo, esta vez, gracias a la política de seguridad austera de la 4T, sí se sintió verdaderamente fúnebre. Un auténtico Día de Muertos del Bienestar.