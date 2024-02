El horrible Paquetaxo... del Presidente de México

¿Listos para el Super Bowl?

Imagino que sí, después de todo México es el segundo país consumidor de NFL, lo que significa que el futbol americano sólo le importa a la gringada y a sus vecinos “wannabes” en todo el mundo.

TE PUEDE INTERESAR: El PRI no ha muerto

Poco a poco vamos haciendo simbiosis con los güeros y mientras nosotros nos agringamos adoptando su estilo de vida, allá se mexicanizan embarazándose del indocumentado que les corta “la yarda”.

Y finalmente sucedió lo que vaticinaba la Biblia: que el día del gran juego los norteamericanos consumen todo el guacamole disponible en el mundo, mientras que en México empacamos pizzas, hamburguesas y toda suerte de comidas rápidas despachadas por cadenas obviamente estadounidenses.

Desde luego, en ambos lados de la frontera se celebran sendas parrilladas, el “cookout” allá, la carnita asada acá; pero de que se prende carbón, se prende.

Como usted bien sabe −o debería saberlo− yo no tengo equipo. Es más, no sé ni quién carajos va a disputar el campeonato (yo todavía pensaba que los Petroleros de Houston seguían en la brega).

Bueno, no tanto, pero sí soy el que se congrega más por afición a los nachos y a la cerveza. Y con seguridad, como cada año, yo y muchos otros como yo encontraremos en el evento la excusa perfecta para beber en domingo sin sentirnos culpables.

Reúnase en familia o con amigos, el chiste es hacer mitote y ni empiece de amarguetas porque en cualquier momento nos da la sorpresa una nueva cepa de COVID o alguna novedad viral o bacteriológica importada de Asia y nos vuelven a poner en cuarentena.

Odio ser clasista, pero eso sí, si ve llegar a alguien con una coca de dos litros y una infame bolsa de Paquetaxo me lo corre. Ciérrele la puerta, no lo reciba y −ya si ello de plano no es posible porque se trata de su suegro o así− dígale que en la recámara tiene otra tele donde puede ver el juego en completa soledad y que se lleve por favor al confinamiento su cochina botana.

Sucede que ocupa el Paquetaxo el nivel ínfimo en lo que a botanas y bocadillos se refiere. Es el producto más populachero de la marca líder en el mercado, pero da la impresión de que rellenan las bolsas con todos los sobrantes de sus distintas líneas de producción.

Algún genio del mal encontró la manera de amortiguar esta merma y dijo en la junta de ejecutivos: “¿Y si juntamos todas las frituras que se caen al piso y vendemos el revoltijo bajo un nombre genérico...? No sé: ¡Paquetaxo, se me ocurre!”.

“¿Y si sí?”, respondió de inmediato el presidente de la junta de accionistas.

Desde aquí le deseamos dos décadas de ver perder a sus equipos en todos los deportes al cara dura que se atreva a llegar a la “reu” del Súper Domingo con una infame bolsa de Paquetaxo en cualquiera de sus tres colores/variedades: Azul, verde o amarillo.

TE PUEDE INTERESAR: Paquete de reformas: Como jugador desesperado, AMLO lanza su ‘Ave María’

El que nos metió su indeseable paquetaxo fue el Gran Macaneador de la Cuarta Transformación y Presidente de la República, Andrés Manuel López. Sólo que su paquete en vez de botanas trae un surtido de iniciativas de reformas constitucionales que de tan chafas y genéricas hacen ver al Paquetaxo como una fina tabla de charcutería.

Desde su anuncio el pasado Día de la Constitución (tuvo que esperar el Presidente al aniversario de la Carta Magna para legitimar sus ganas de doblarla y sodomizarla con sus reformas), han corrido ríos de tinta analizando la naturaleza de dichas reformas, sus posibilidades de ser aprobadas y la intención real con la cual las presentó.

AMLO tiene un real apuro: El sexenio se le fue en tragar garnachas y en soltar dislates cada mañana. Y ya se dio cuenta de que no pudo desmadrar a sus anchas los organismos autónomos y los contrapesos que impiden un ejercicio del poder irrestricto.

Es muy poco probable que prospere su iniciativa de hacer que jueces y ministros accedan a sus magistraturas por vía del voto popular. No es deseable ni es en absoluto algo que en la experiencia de otros países sea recomendado. No creo ni deseo que prospere.

Su intención de eliminar organismos “supuestamente autónomos” y elitistas parte de una apreciación tan personal y visceral, por más que su secta aplauda cada una de sus gansadas. Desmantelar organismos como el INAI, la CNDH o incluso el INE, sólo nos mandará de vuelta 30 años en el pasado y será la ciudadanía la que tenga que volver a crear y levantar desde cero organismos autónomos.

Lo relativo a las pensiones para jubilados al 100 por ciento suena maravilloso y sería de gente malvada y de mala entraña el oponerse a ello, de no ser porque existe el pequeño inconveniente de que los números no dan y esto podría poner en riesgo de colapsar toda la economía.

Terminar de militarizar la Guardia Nacional cediendo el mando a las Fuerzas Armadas es el único paso que le falta dar, cuando los esfuerzos deberían estar encaminados (y era la promesa) en devolver poco a poco a los efectivos uniformados a los cuarteles. Según el Presidente esto evita que la GN se corrompa, aunque no entiendo cómo, pues está bien demostrado que el Ejército es una institución corrompida desde los más altos mandos.

Despejar el camino para la revocación de mandato es quizás la más acariciada de todas sus iniciativas presentadas, pues le permitiría tener con una soga al cuello al o la siguiente gobernante, sea quien sea, incluso si es de su mismo color, como todo parece indicar que será.

Me queda la gran duda sobre a qué se refiere con considerar a los indígenas como “objetos de derecho público”. Y tampoco sé qué quiere decir cuando los designa “los habitantes más antiguos”.

TE PUEDE INTERESAR: Con las reformas de última hora, asevera Loret de Mola, admite AMLO que ‘no hubo transformación’

¿Más antiguos respecto a qué o a quiénes?

Todo esfuerzo que tienda a resarcir a los pueblos indígenas y a sacarlos del atraso histórico es más que encomiable, pero otorgarles desde la Carta Magna una categoría especial es precisamente hacer un distingo entre ciudadanos que se supone son todos iguales y dicha distinción es anticonstitucional.

El paquetaxo de reformas de AMLO hace aguas por donde se le aborde. Quizás y sólo quizás, si estamos muy aburridos, analicemos luego a profundidad estas propuestas.

Ello ya dependerá de qué tan bien la pasemos el próximo domingo, el Súper Domingo.