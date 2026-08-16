El imbécil de Palacio (2)

“Intentó justificarse con un supuesto protocolo para retener a los reporteros ¡más de dos minutos! sin darles oportunidad de salir del Salón Tesorería: ‘sentaditos, sin moverse de su asiento (...) como ustedes son periodistas, entonces van a salir corriendo’. Imbécil.

El sábado 5 de marzo de 2022, escribí en estas páginas “El imbécil de Palacio”. Fiel a su costumbre, YSQ inmediatamente se puso el saco, seguramente sin haber leído una línea, pero dando por buena la perversa versión de quien se lo comentó: “El imbécil de Palacio no es quien maliciosamente se imaginan, sino el jefe de Protección Civil de la Presidencia, Marco Antonio Mosqueda. Fue él quien impidió a los reporteros que cubren la mañanera del presidente ponerse a salvo el jueves, cuando tembló en Veracruz y se sintió apenas en la CDMX, pero se activó la alerta sísmica.

“Si es tan seguro ese lugar, ¿por qué desalojaron inmediatamente al Presidente? Y el viernes, ni una explicación, mucho menos una disculpa”.

Viene a la colación este recuerdo porque es inevitable considerar que, ante la intensidad de los temblores que han ocurrido en varias partes del mundo, debemos estar preparados ante lo que NO quisiéramos que sucediera otra vez en México.

Las recientes imágenes de Venezuela y Colombia son dolorosísimas.

En lo que va de este año, se han registrado en el mundo 10 movimientos telúricos que superan la magnitud 7, lo que los clasifica como terremotos mayores:

•En Filipinas, el 8 de junio un terremoto de magnitud 7.8 sacudió la costa sur de Mindanao, convirtiéndolo en el sismo de mayor intensidad en lo que va de 2026.

•En Venezuela, dos terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 azotaron la zona centro del país el pasado 24 de junio.

•En Tonga, un país insular ubicado en el océano Pacífico Sur, se registró un terremoto de magnitud 7.5 el 24 de marzo de este año.

•En Colombia, ocurrió un terremoto de magnitud 7.4 el pasado 10 de agosto.

•En Indonesia, el 1 de abril se produjo un terremoto de 7.4 en la región de Célebes, una de las zonas con mayor actividad sísmica del planeta.

•En Japón, un sismo de 7.4 sacudió la prefectura de Iwate, al noreste del país, el 20 de abril.

•En la República de Vanuatu, un país insular situado en el océano Pacífico Sur, el 30 de marzo, un terremoto de magnitud 7.3 se registró al noreste de Luganville.

•En México, el pasado 17 de julio, un sismo de 7.3 con epicentro en Chiapas sacudió también Guatemala y El Salvador.

•En Malasia, el 22 de febrero, un sismo de 7.1 se registró en Sabah, en el norte de la isla de Borneo, a gran profundidad, lo que redujo sus efectos en superficie.

Todos estos países están ubicados en el llamado “Cinturón de fuego”, la zona volcánica y telúrica donde se registra la mayor actividad sísmica en el planeta, por conectar una larga cadena de placas tectónicas. Tiene una extensión de 40 mil kilómetros y abarca el océano Pacífico, conectando más de 40 países.