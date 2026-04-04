El libro de Pagola sobre el Jesús histórico

Con tan abundante producción literaria básicamente sobre un mismo tema, si bien sus enfoques o campos de estudio pueden ser diversos, ya imaginará el lector el tupido bosque que tendrá frente a sí quien desee introducirse en el mismo. Ni por dónde empezar, porque además habrá –de hecho hay– de todo.

Sin duda alguna, el personaje más biografiado de la historia y sobre el que más se ha escrito es Jesús de Nazareth , quien vivió en las tres primeras décadas de nuestra era. Hacia mediados de los ochenta del siglo pasado, un estudioso del tema calculó que, en lo que hasta entonces iba de la pasada centuria, se habían publicado 60 mil diferentes libros sobre la vida de Jesús. Es decir, dos títulos por día en promedio a lo largo de poco más de ocho décadas. Es bastante.

Bueno, pues en 2007 se publicó “Jesús, Aproximación Histórica” (Ed. PPC, 571 págs.), autoría del escritor español José Antonio Pagola, sacerdote católico, teólogo y erudito en cuestiones bíblicas, quien ha publicado casi una treintena de títulos sobre las materias de su especialidad.

Aunque ninguno tan polémico y cuestionado como el mencionado. Lo que no quita, desde luego, interés a su texto, principalmente por el alarde que hace de conocimientos sobre la vida de Jesús y el contexto histórico, social, político y religioso en que vivió. Verdaderamente impresionante.

Sin embargo, tiene el autor sus sesgos. Así, por ejemplo, lo que acerca de Cristo Jesús escriben los historiadores Cornelio Tácito y Flavio Josefo, romano y judío, respectivamente, sin reparar en lo más mínimo, Pagola lo acepta como verdad, no sólo sabida, sino probada.

Ah, pero lo escrito por los cuatro evangelistas lo pone de inmediato en tela de duda. Reconoce que “aunque los evangelistas ofrecen una narración muy detallada de la pasión de Jesús”, sin embargo, “no sabemos quiénes han podido ser testigos directos de los hechos: los discípulos huyeron a Galilea; las mujeres pudieron observar algo a cierta distancia y ser testigos de los acontecimientos públicos, pero ¿quién pudo saber cómo se desarrolló la conversación entre Jesús y el sumo sacerdote o el encuentro con Pilato?” (pág. 384).

A continuación, agrega: “Por otra parte, el relato de la pasión no se parece al resto de los relatos evangélicos, compuestos por pequeñas escenas y episodios transmitidos por la tradición. Es una composición larga que describe la sucesión de unos hechos enlazados entre sí; todo hace pensar que la redacción se debe al trabajo de ‘escribas’ que narran la pasión buscando en las Sagradas Escrituras el sentido profundo de los hechos” (Ibid), lo cual, en lugar de tratar de argumentar lo contrario, simplemente le parece mal y lo descalifica.

En otro pasaje, aborda el punto acerca de quién fue el responsable de sentenciar a Jesús a morir crucificado, si los judíos o el romano Poncio Pilato. Afirma que es clara “la tendencia cada vez mayor de la tradición a disculpar a los romanos”. Ofrece a continuación la siguiente explicación, que expone como verdad inapelable:

“Este hecho, que está –afirma– en el origen de tantas persecuciones a los judíos, se debe a que los cristianos, que se están extendiendo entre los gentiles, no quieren ganarse la hostilidad de Roma presentándose como herederos de alguien condenado por las autoridades romanas como peligroso para el Imperio; al mismo tiempo, desean diferenciarse claramente del resto de los judíos, que están siendo perseguidos por Roma después de la caída de Jerusalén. Aunque históricamente fue Pilato quien dictó la sentencia de muerte, Lucas lo presenta proclamando por tres veces la inocencia de Jesús (23,4.14,22)” (págs. 385 y 400).

Como el anterior, son numerosos los puntos abordados por Pagola sujetos a aclaración o discusión. Su libro, publicado en 2007, de inmediato se convirtió en éxito editorial. Muy pronto se vendieron 100 mil ejemplares y fue traducido a ocho idiomas.

Sin embargo, muy temprano también fue objeto de fuertes señalamientos y críticas. Entre otros, del obispo entonces de Tarazona, Demetrio Fernández González, y particularmente del teólogo José Antonio Sayés, a grado tal que se hizo célebre la polémica Sayés-Pagola.