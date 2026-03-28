¿Por qué esa insistencia en la revocación de mandato?

Esa forma de democracia, se dice, fue practicada en la antigüedad en las ciudades-estado griegas. Por razones básicamente demográficas, modernamente es imposible que funcione esta modalidad de democracia.

Históricamente, se han presentado tres modalidades diferentes de ejercer la democracia . Es decir, distintas maneras de participación de los ciudadanos en la toma de decisiones públicas. La primera en aparecer fue la que se conoce como democracia directa . Consistió en que, con cierta periodicidad, se reunían en asamblea los miembros de la comunidad con derecho a intervenir en la conformación de la voluntad colectiva, a fin de resolver los asuntos de interés general. Iban desde decidir cuánto se cobraba de impuestos, cómo y de qué forma se prestaban los servicios públicos, qué leyes aprobaban, hasta sentenciar a los delincuentes.

La otra forma de ejercerla, de hecho la más conocida y extendida, es la democracia representativa. Los ciudadanos designan, mediante elecciones, a través de su voto, a quienes los representarán para tomar las decisiones públicas que afectan a la comunidad. Para ello, los ciudadanos, en tanto electores, designan alcaldes, gobernadores, diputados, senadores y presidente de la República. Son éstos sus representantes, de ahí que la democracia, en este caso, se denomine democracia representativa, también conocida como indirecta, por ser de esta manera, indirecta, como los ciudadanos ejercen su poder.

Otra forma de ejercer la democracia es a través de figuras conocidas como democracia semidirecta o participativa. Las más conocidas son la iniciativa popular, el plebiscito, el referéndum, la consulta popular y la revocación de mandato.

La adopción en México de estas instituciones ocurrió de manera tardía. La iniciativa popular (derecho de los ciudadanos a presentar iniciativas de ley) y la consulta popular (para decidir mediante voto público temas de trascendencia nacional) se incorporaron apenas en 2012, hacia el final del gobierno de Felipe Calderón.

La revocación de mandato (para destituir mediante votación al presidente de la República) se incorporó a la Constitución en diciembre de 2019. Aunque la consulta popular (que en nuestro sistema tiene numerosas restricciones) de alguna manera se puede asimilar al referéndum y al plebiscito, estas dos figuras no han sido incorporadas al régimen constitucional mexicano con tales denominaciones. En consecuencia, nuestro país sólo tiene tres de estas figuras, a saber: iniciativa popular, consulta popular y revocación de mandato.

Esta última, la revocación de mandato, es una figura que universalmente goza de poca aceptación. En primer lugar, porque fácilmente tiende a desvirtuarse (de hecho, incluso, a prostituirse), como de manera patente hemos visto en México; además, porque suele generar turbulencias políticas artificialmente provocadas y porque, en los casos en que eventualmente llegara a justificarse, bastaría con la aplicación eficaz de lo establecido en el Título Cuarto de la Constitución (relativo a las responsabilidades de los servidores públicos), entre los cuales ha de contarse al titular del Ejecutivo, y nos evitaríamos todo este circo de corte demagógico y populista.

Tan es improcedente tal revocación de mandato que la Constitución, curiosamente, sólo la hace aplicable a los titulares de los poderes ejecutivos de la Federación y de los estados. ¿Por qué? Porque se presta en estos casos para jugar políticamente con ella. Y por si alguien, queriéndose pasar de listo, pretendiera aplicarla con el propósito de promover la destitución de alcaldes, diputados o senadores, pero valiéndose de la consulta popular, resulta que la Constitución expresamente prohíbe tal posibilidad al disponer que “no deberá ser objeto de consulta popular... la permanencia o continuidad en el cargo de los servidores públicos de elección popular” (artículo 35, fracción VIII, inciso 3°). Ah, pero sí en el caso del presidente de la República y de los gobernadores, aunque no por la vía de la consulta popular, sino de la revocación de mandato. Qué extraño.