El liderazgo natural, disuelto grano de café

Los grupos sociales dentro de la comunidad suelen distinguirse, unos de otros por ciertas características que se vuelven evidentes. Hay entre ellos una forma de conducirse, de actuar, de pensar. Ciertas ideologías y ciertos sentimientos los unen. Surgen las tradiciones, y las costumbres son el entramado social que los conecta.

En estos grupos, las afinidades hacen semejante la forma de enfrentarse al mundo; su lenguaje es afín; sus símbolos; su manera de sobrellevar penas, dolores; de dar a conocer sus ilusiones y sus alegrías.

Unos con otros se identifican y apoyan mutuamente en las decisiones. Ello les es común y definitorio, distinguible así su esencia, su particular modo de estar en el mundo; sus rasgos de pertenencia.

Hay quienes, por supuesto en toda sociedad, que se salen del molde y son distintos a la manera general que muestra la colectividad. Son aquellos que abandonan la ruta trazada de siempre; que no siguen el mismo camino; que experimentan y demuestran diferentes maneras de pensar y de sentir. Abandonan el barco de ese sentido de comunidad si definitivamente no encajan con él.

Los que se quedan muestran rutas de sendero distintas y pasa alguna de estas situaciones: los miembros los siguen; o les marcan ostracismo.

Hay un líder que es natural. Aquel que no pareciera que lo es; no tiene cargo alguno destacable, pero imprime en su comunidad una forma que no es quizá demasiado perceptible. Aportan una evanescencia que hace experimentar un aroma de libertad, de cambios, de fortaleza o serenidad.

Estos líderes, me explicaba hace poco mi querida amiga Brenda Infante, comunicadora y psicóloga, son los que llegan a determinar que un grupo social adapte ciertas formas de ser y de pensar.

Así, por ejemplo, en un salón de clases, es posible percibir si un grupo es dinámico si en él se observa al líder natural que posee esta característica. Si el grupo, en cambio, presenta otras características o formas de ser, como apatía, o por el contrario, competitivo, el resto de los compañeros, no siempre totalmente el grupo completo, puede seguirle.

La reflexión resulta de igual interés al trasladar el tema a las sociedades modernas en su conjunto: desde las familias, a las escuelas y a la comunidad en su conjunto. El liderazgo natural es sumamente poderoso aunque no se vea percibido tan explícitamente.

Es decir, existen figuras de autoridad que en algunos casos muy probablemente no tengan el peso que posea otra persona que ejerce influencia decisiva en virtud de guardar mayor peso emocional.

El liderazgo es comparado con aquel grano de café que se disuelve en el agua; mientras que una gota de aceite no se integra a ella. Interesante tema de estudio en una época en la cual la salud mental se encuentra bajo el escrutinio y la reflexión.

¿Dónde están los verdaderos líderes del momento? La respuesta, quizá, como lo contesta Bob Dylan, está en el viento.