‘El Mencho’ ya no factura... El Cártel sí

Esta semana se rompieron dos récords.

Con un día de diferencia, Shakira implantó una nueva marca de concurrencia en el Zócalo capitalino, mientras que en materia de honores fúnebres, “El Mencho” batió algunas cifras no menos interesantes.

Si bien el funeral del fundador del CJNG no fue un evento estrictamente masivo, sí fue quizás el más caro y ostentoso del que se tenga memoria, apenas comparable en pompa y circunstancia con el de la ilustre pierna de mi general, su Alteza Serenísima, don Antonio de Padua María Severino López de Santa Anna y Pérez de Lebrón, alias “El Quince Uñas”.

TE PUEDE INTERESAR: Todo mal con el Operativo ‘Mencho’

La diva colombiana al parecer reunió a 400 mil asistentes en ese enigmático Zócalo que desafía las leyes de la física y la realidad, pues cuando lo llena la oposición con una protesta, su capacidad máxima son unas 13 mil personas, eloteros incluidos, según Ricardo Monreal; pero cuando el líder de la secta encabeza un huateque, la capacidad rebasa a la de cualquier recinto, inmueble, explanada o espacio abierto conocido por el hombre.

Y ya le digo, lo de “El Mencho” no es que haya sido multitudinario, si hasta eso, fue algo íntimo, pero en absoluto discreto.

Para empezar, se habla del féretro más caro del mercado, de bronce y caoba, bañado en oro, con herrajes y otros ornamentos, el “famoso” modelo Promethean, cuyo valor se estima entre los 20 y 30 mil dólares (medio millón de Peje-Pesos), costo triplicado por las implicaciones logísticas del caso.

Se dice que es el mismo modelo que se utilizó para dar sepultura a Michael Jackson y James Brown, monarcas del pop y del soul, respectivamente. Y no deja de ser curioso que el ataúd más caro del mundo hoy albergue a alguien que se despachó a tanta gente en fosas comunes clandestinas, tambos “pozoleros” y hornos improvisados.

Luego está el detalle de los arreglos florales y ofrendas funerarias. Algunos cálculos arrojan un saldo de entre 800 y mil 200 coronas monumentales, enviadas desde distintas ciudades de México y EU, cuyos precios oscilan entre 30 y 60 mil pesos para las “básicas” y 100 mil para las VIP.

La súbita demanda de rosas y otras flores habría incrementado los precios en Jalisco al menos un 300 por ciento en torno a los funerales de Oseguera Cervantes, dejando una derrama económica para esta industria de unos 40 millones de pesos.

Desde luego, son sólo estimaciones, cifras aproximadas, pueden variar, pero lo que se vio no nos permite hacer cálculos más conservadores. No obstante, lo que importa es dimensionar: si esto fue lo que se gastó en “detallitos”, cortesías y muestras de respeto para alguien que ya no está para apreciarlas, imaginémonos, entonces, las proporciones de la economía que movía (que mueve) la empresa del finado capo.

TE PUEDE INTERESAR: CJNG: La sucesión de ‘El Mencho’

Cabe resaltar el carácter anónimo de muchas de estas muestras de condolencia. Si bien, seguramente muchos de los leales a “El Mencho” no tienen ya nada que perder y no les importa que los asocien con el difunto narcotraficante (e incluso lo presumirían voz en cuello)... ¿Cuántos hay que no se pueden permitir esta indiscreción y, sin embargo, se sintieron compelidos a rendir sus exequias, aunque fuese mediante un envío floral?

¿Cuántos políticos no le deben el cargo o su próspera carrera al también llamado “Señor de los Gallos”?

¿Cuántos morenistas no se pelaban por ir a repartir pésames, pero se vieron impedidos por el hipócrita pudor que les impone la monserga moralista de su partido?

Y así como una vez en el poder, muchos no pueden refrenar su deseo de ser nacos, pero ostentosos, aunque sea para hacer consonancia con su discurso de austeridad, tampoco pudieron contener su necesidad de hacer patente su pésame aunque fuese con un arreglito anónimo:

“De parte de ABC”... O “Con los respetuosos saludos de la familia XYZ”. No vaya siendo que su Padrino se los reproche o cobre en el Más Allá”.

Pero lo más destacable, o quizás lo que más nos compete, es el despliegue logístico de las fuerzas del orden para “vigilar” y garantizar la seguridad durante los funerales de “El Mencho” Oseguera.

Se movilizaron cerca de 2 mil 500 uniformados de la Guardia Nacional y Sedena, así como 150 vehículos terrestres, incluyendo unidades blindadas, además de drones para vigilancia.

Y no sé... Aquí sí hablo desde el desconocimiento, pero creo que el peligro real estaba en las horas posteriores al abatimiento del jefe del cártel, no así en su ceremonia fúnebre, donde difícilmente creo que alguien se habría atrevido a irrumpir el duelo.

Las fuerzas del orden se vieron completamente rebasadas a la hora de la verdad (baste revisar el saldo de la destrucción en las horas posteriores al “abatimiento” de “El Jefe”), pero estuvieron en cambio perfectamente dispuestas y orquestadas para servir de cortejo en la despedida de “El Mencho”.

Resultado: “El Mencho” tuvo un auténtico funeral de jefe de Estado, de héroe nacional, no sólo por las incontables y costosísimas muestras de afecto y gratitud, sino por el acompañamiento de unas Fuerzas Armadas que más sirvieron de escolta que cualquier otra cosa. No vigilaron, sino que coreografiaron el evento. Aquello fue una comparsa táctica, haya sido intencional o no.

TE PUEDE INTERESAR: ‘El Mencho’ llegó al Panteón Recinto de la Paz en un ataúd dorado con música de banda

Aunque me inclino a pensar que la presencia de los uniformados fue más que seguridad; más bien los respetos de un Estado mexicano a uno de los más grandes benefactores de la élite que hoy lo compone.

Shakira asegura que las mujeres no lloran, que en cambio facturan... Luego la doctora tiene la mala e insensible ocurrencia de citar este hit en su calidad de mandataria de un país cuya violencia ha azotado a todos, pero de manera muy particular a las mujeres. ¡Allá ella y su conciencia!

Sin embargo, el CJNG ni siquiera requiere que su líder esté presente para seguir facturando una cantidad de dinero apenas estimable por las muestras de cariño y respeto que alcanzamos a ver, detrás de los militares que escoltaron sus funerales como ofrenda póstuma de un gobierno que lo llora en privado, pero lo custodia en público.

Change my mind!