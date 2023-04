El obispo de Saltillo, don Hilario González, quién está por llegar del Vaticano con el objeto de cumplir con lo que dispone el Código de Derecho Canónico (Cánones 399 y 400) en el sentido de apersonarse en la Santa Sede en donde cada cinco años, en su visita ad limina, debe informar al Pontífice romano el trabajo que realiza en su diócesis, y de la misma manera aprovechar su estadía compareciendo en los diferentes Dicasterios que conforman la curia para tomar acuerdos que redunden en el buen funcionamiento de su jurisdicción. Es importante que, a su regreso, en un ejercicio de transparencia, informe a la feligresía el resultado de esa visita.

Antes de partir a Roma, monseñor Hilario, en una conferencia de prensa, declaró que hay que evitar el clericalismo, es decir, que los sacerdotes no busquen beneficios personales o puestos dentro de la iglesia. De igual forma comentó que la relación entre los sacerdotes, los religiosos y los laicos debe ser un trabajo en equipo, lo que significa llevar una cohesión que dé fortaleza a la iglesia.

En algunas declaraciones pasadas, el obispo ha reiterado su preocupación por el respeto que debemos prodigar a los derechos humanos de los migrantes, lo que consideramos que esa actitud del prelado es muy loable, pues es muy clara su buena voluntad y su demostración de que no es una persona insensible, sin embargo, lo digo con todo respeto, difiero de algunos puntos.

En primer lugar, estoy de acuerdo que es imprescindible respetar sus prerrogativas como las de cualesquier otras personas y su violación merece castigo. Ahora bien, salvaguardar sus derechos no autoriza a valerse de ellos para vulnerar disposiciones legales, como por ejemplo, solapar su estancia en nuestro país con todo lo que esto conlleva, sin investigar las condiciones en que logran su internamiento, o sea, si portan pasaporte o salvoconducto, y si no es así, ¿eso les da la calidad de inmigrantes y por lo tanto justifica su pasada libre?

Asimismo, cerrar los ojos a la prohibición de que viajen en la parte superior de los carros de ferrocarril con riesgo de sufrir un accidente, y que seguramente lo hacen sin cubrir su costo por el trayecto.

Comprendo que sus derechos deben ser respetados, pero permitir que se cometan antijurídicos anteponiendo como escudo esos derechos humanos, es reprobable, pues se cae en una complicidad que también es delito.

Siempre he sido respetuoso de las decisiones que toma la iglesia católica, que es mi iglesia, pero en este caso como se plantea, con la consideración que me merece su excelencia, el obispo de Saltillo, no coincido, respétese sus derechos pero con legalidad.

Entiendo que estas situaciones son extremadamente peligrosas y difíciles de resolver legalmente, pues impedirles el paso a nuestro país acarrearía eventos que podrían desencadenar en riñas en las que, probablemente, se cometerían asesinatos, además de la reprobación extranjera.

Por otro lado, es sano que a nivel internacional se tomen consensos que eviten estos acontecimientos, promoviendo, en algunos países sudamericanos, una real democracia y desterrando la ralea de fútiles dictadores que las gobiernan dando cauce a dirigentes que sanen sus economías promoviendo la inversión que les traiga empleos bien pagados, con el fin de que permanezcan con sus familias en sus países y les proporcionen una vida edificante.

El ambiente que ha propiciado don Hilario dentro de la iglesia ha disipado nubarrones y esclarecido la atmósfera que, diga si no, vivimos antes de su llegada, pues es muy evidente que los feligreses hemos establecido una disparidad en el modo de llevar el ministerio, pues el anterior obispo siempre fue muy proclive a los reflectores en medio de estridencias desarrollando temas ajenos a su misión, en lugar de referir las homilías, como ahora lo hace monseñor Hilario, en que realmente transmite el evangelio. Ir y predicar, dijo Jesús.

Los puentes que ha tendido monseñor Hilario empiezan a dar frutos.

Se lo digo EN SERIO.

