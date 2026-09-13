Periodistas, chayoteros, falsarios y amenazas...

Cuando ejercemos nuestro oficio, por ejemplo, en una columna o en plena labor reporteril, los periodistas no debemos hacer propaganda para servir a ningún poder, salvo que decidamos cambiar hacia un trabajo específico: comunicador social. Si es el caso, en automático tenemos que cambiar el “ista”: pasamos de periodista... a propagandista. No está mal, es válido; lo que no está bien es simular que eres independiente cuando sirves a un poder y pretendes hacer pasar tu propaganda como información periodística neutral o equilibrada.

Déjeme hacer otra reflexión sobre la prensa y el poder porque el ambiente político se ha enturbiado de nuevo. Los periodistas no estamos para complacer a ningún poder, ya sea el Ejecutivo, el Legislativo o el Judicial; tampoco a los distintos gobiernos federales, estatales o municipales habidos y por haber. No tenemos ninguna razón para dedicarnos a agradarle a las fuerzas partidistas y políticas. Tampoco somos publicistas del poder económico ni exégetas de las instituciones religiosas. Ni siquiera es nuestra función agradar a los poderes mediáticos. Mucho menos a los poderes criminales. A ningún poder fáctico.

Yo no puedo sentarme a teclear aquí para ser acrítico y llenar de loas a un gobierno, a cualquiera. Salen de la tumba mi abuelo y mi padre, ambos periodistas, y me jalan una patilla y yo mismo me jalo la otra por deshonrar mi apellido. Tampoco debo hacerlo ante un micrófono de radio o un teleprónter en televisión. Si tengo la insolencia y la osadía de ello, en ese momento amordazo a mi yo periodista y fanfarrias para mi yo publicista.

Fanfarrias y lana, porque el periodista que se dedica a las genuflexiones ante cualquier gobierno y partido, y recibe dinero por ello, es un chayotero, es un ser que recibe embutes de Morena, el PRI, el PAN, Movimiento Ciudadano o el partido que esté en el poder.

Hubo chayoteros por montones con el PRI, los hubo no pocos con el PAN (yo les llamo los viejitos entumidos –aunque ciertamente hay jóvenes avejentados– porque son nostálgicos que anhelan los billetazos que recibían desde Los Pinos y, por tanto, detestan a la 4T que les cerró la llave de la ubre). También los había en tiempos del PRD, unos cuantos, y los hay con Morena, que no son tan poquitos: nomás vean las primeras planas de ciertos diarios y lo que les pagan.

Nosotros, los propios periodistas, tenemos información dura, concisa y maciza (diría el inefable veterano Carlos Marín) y sabemos perfectamente quiénes son los del embute. Lo supimos antes y lo sabemos ahora. Y si a esa fauna del SPEI y el cash le agregamos las calumnias, voladas, mentirotas y mentiritas, más las distorsiones y los fuera de contexto con que salen al estar postrados de hinojos frente a un poder, tenemos una jauría de pseudoperiodistas nutriendo odios en redes sociales todo el santo día, ya sea desde la derecha, la izquierda y el centro.

Los periodistas estamos para incomodar a todos los poderes, absolutamente a todos, porque es nuestro deber –sí, nuestro deber– auscultar lo que hacen justamente las mujeres y los hombres en el poder. Lo que, además, hacen ellas y ellos con los recursos que acompañan a esos poderes, que son multibillonarios. Todo lo que hacen y gastan podemos revisarlo. Se llama transparencia y es la madre de esa oveja negra llamada opacidad que tanto amaban los priistas, panistas y perredistas, y que tanto adoran los morenistas y los de MC.