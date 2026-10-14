Lorena de la Garza buscará alcaldía de Monterrey como candidata del PRI-PAN

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    Lorena de la Garza buscará alcaldía de Monterrey como candidata del PRI-PAN
    Lorena de la Garza va por la alcaldía de Monterrey, postulada por el PRI-PAN. Grupo Detona/Diseño Edwin Sánchez Landeros

Plácido DETONA Una cosa es que ella se haya “auto destapado” en junio pasado y otra que su nominación para ese cargo sea un hecho. Pues hoy les doy otra EXCLUSIVA: ¡Es un hecho

CDMX.-

¿Les platico? ¡Arre!

Mis fuentes BIC (porque no saben fallar), me permitieron anunciar que Fernando Turner Dávila buscará la gubernatura de NL por el nuevo partido político, SOMOS MÉXICO.

El aviso oficial será mañana a cargo de Guadalupe Acosta Naranjo, presidente del citado partido, pero mis queridos seguidores lo supieron primero aquí.

Pues hoy me permito anunciarles: es un hecho que Lorena de la Garza, diputada local en el Congreso de NL por el distrito 8 de Monterrey, será ratificada en los próximos días como candidata de la alianza PRI-PAN por la alcaldía del citado municipio.

Hará mancuerna con el candidato a la gubernatura de NL, Adrián de la Garza, por ese binomio político.

Fernando “Nano” Margáin Sada -secretario de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva en el Ayuntamiento de Monterrey- tiene méritos suficientes para buscar dicha nominación, pero aún no es su momento.

Ahora que Adrián pida licencia para dedicarse a su campaña por la gubernatura, “Nano” se convertirá en pieza fundamental en el accionar del ayuntamiento.

$!Con Fernando Margáin Sada, en su casa.
Con Fernando Margáin Sada, en su casa. Grupo Detona

Sabe hacer equipo fácilmente y tiene las tablas para lidiar en la arena que sea.

Si Adrián llega a la gubernatura, llamará a “Nano” a su equipo de trabajo y ahí podrá adquirir el suficiente fogueo para -ahora sí- buscar la nominación del PRI y el PAN por la alcaldía de Monterrey.

De nuevo, tiene uno que venirse a lidiar con el tráfico, las marchas, los plantones y las manifestaciones de la CDMX para enterarse de cosas como ésta y la nominación de SOMOS MÉXICO en favor de Fernando Turner Dávila, quien llevará como escudero a Miguel Treviño de Hoyos, ex alcalde de San Pedro Garza García.

”Nano”:

Me he reunido varias veces con él y me consta que es un tipo echado para adelante.

Trae la política y el servicio público en la sangre, pues es hijo de...

- María Alejandra Sada Alanís, quien se desempeñó como secretaria general dentro del Comité Directivo Estatal del PAN; candidata a diputada federal y consejera nacional, con una muy activa participación en diversos comités directivos de su partido.

- Fernando Margáin Berlanga, Presidente Municipal de SPGG durante dos periodos (1994–1997 y 2006–2009).

- Senador de la República, habiendo representado a Nuevo León en el Congreso de la Unión durante la LVIII y LIX Legislaturas (2000–2006), cuando presidió la Comisión de Relaciones Exteriores.

- Secretario de Desarrollo Social y Humano en el Gobierno de Nuevo León (1997–1999).

- Secretario del Ayuntamiento en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León (1992–1994).

O sea, con él aplica el dicho de que “hijo de tigre (y tigresa), pintito”.

Entonces:

- Reitero esta otra EXCLUSIVA:

- Lorena de la Garza buscará la alcaldía de Monterrey por el PRI y el PAN. Tan Tan.

- Se enfrentará a Martha Herrera, candidata del MC y a quién sabe quién de Morena.

Cajón Desastre:

- Mañana, cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván y la Irreverente e Insustituible de mi Gaby Kalifa Kaún de Garza.

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Plácido Garza

Plácido Garza

Nominado a los Premios 2019 “Maria Moors Cabot” de la Universidad de Columbia de NY; “SIP, Sociedad Interamericana de Prensa” y “Nacional de Periodismo”. Es miembro de los Consejos de Administración de varias corporaciones. Exporta información a empresas y gobiernos de varios países. Escribe diariamente su columna “IRREVERENTE” para prensa y TV en más de 40 medios nacionales y extranjeros. Maestro en el ITESM, la U-ERRE y universidades extranjeras, de distinguidos comunicadores. Como montañista, ha conquistado las cumbres más altas de América.

El 29 de septiembre de 2022, Plácido Garza fue incluido en la Enciclopedia de la Literatura en México por su libro “Irreverente” con más de un millón de copias vendidas, donde se le destaca en la reseña como “disparador incansable de ideas, algunas provocadoras, otras, lapidarias”. Es reconocido por su tono fresco y mordaz de crítica política y social, así como una viva expresión de la lengua y la cultura mexicana, mezcla antagónica generada por la proximidad con Estados Unidos.

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