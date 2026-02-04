El poder rompe y corrompe

Recién escuché la opinión de un célebre psicólogo y divulgador:

“El poder no es la condición natural del ser humano...”.

Para mí tiene todo el sentido del mundo: El ejercicio del poder, el colocarnos en una posición por encima de nuestros congéneres, debe constituir una anomalía para la cual la psique humana no tiene mecanismos adaptativos naturales.

De tal suerte que habría que improvisar dichos mecanismos, o bien, atestiguar cómo el poder le carcome irremediablemente el cerebro y la personalidad a cualquiera que alcanza una posición de autoridad, creyéndose que realmente pertenece a un orden superior de individuos.

Y no se piense que soy un anarquista. Desde luego que creo que los humanos necesitamos organizarnos en estructuras jerárquicas, si bien también creo que los puestos de autoridad deberían tener periodos muy concretos tras los cuales se impusiera una pausa obligatoria.

En la medida de lo posible, hay que fragmentar el poder, con delimitaciones claras (hay que evitar los cargos de poder absoluto tanto como podamos) y hacer nuestros organigramas lo más horizontales que la situación nos lo permita.

Todo ello para evitar que los perfiles megalómanos busquen tener influencia en todos los ámbitos y –sobre todo– que no se eternicen en el poder.

¿Pero qué hemos hecho los humanos a lo largo de la Historia? Pues todo lo contrario, desde luego: primero nos organizamos en torno al poder y luego permitimos que se ejerza de manera absoluta, de forma vitalicia y no pocas veces por vía hereditaria, en estructuras totalmente verticales, con un loco en la cima del poder y una interminable cadena descendente de incondicionales zalameros y con el ciudadano de a pie en el estrato más bajo de toda la jerarquía.

Agregue a la mezcla el factor que mencionamos al inicio del texto: lo antinatural que es ocupar una posición de poder, los sesgos que debe provocar a la larga en el juicio y en el criterio, y la erosión que finalmente debe hacer en la empatía, esa sí, una capacidad para la que se supone estamos naturalmente adaptados.

Baste recordar el Experimento Carcelario de Stanford de 1971, realizado por el psicólogo Philip Zimbardo, en el que los voluntarios fueron asignados aleatoriamente con roles de presos y carceleros. En menos de seis días aquello se volvió una minitiranía, con abuso psicológico, torturas y otras degradaciones de los “celadores” a los “reos”. Y eso que era un ejercicio lúdico.

Es también la gran metáfora que encontramos en “El Señor de los Anillos”. Las criaturas más nobles y humildes, los hobbits, eran finalmente los más aptos para portar esa reliquia maldita, aunque sólo por un tiempo limitado y, hasta eso, no cualquier hobbit. Tras su penosa travesía, hasta el buen Frodo, ajeno por completo a los encantos del poder, sucumbió ante su irresistible seducción.

Nadie debería ejercer tanto poder, de manera irrestricta y durante tanto tiempo. De hecho, aunque es un derecho constitucional el votar y ser votado, deberíamos tener mejores candados psicológicos y morales para evitar que cualquier Sméagol llegue tan siquiera a las boletas.

Y si el poder puede descomponer a quien lo alcanza, no me imagino lo que hace en quienes ya nacen en una esfera o un ámbito familiar de alta influencia. No me refiero sólo a las monarquías, aunque obviamente son el mejor referente, pero desde luego también hemos sabido hacer de las familias y dinastías políticas auténticos semilleros de la tiranía.

Y si alguien tiene dudas de que el poder te vuelve loco, ahí están los videos de los últimos años de Nicolás Maduro al frente del gobierno venezolano, en los que podemos atestiguar cómo perdió por completo el sentido del ridículo.

No hablemos ya del decoro o la sobriedad que se espera de un jefe de Estado, sus desfiguros provocarían bochorno hasta en las familias más curtidas con el tío borracho más pertinaz y consuetudinario.

Sus bailes, sus cantos, sus patéticos intentos de perorar en inglés, sus alardes de resistencia, soberanía y fuerza militar... Un auténtico briago de poder que retrocedió hasta un estado infantil y al que sus allegados jamás tuvieron el valor (ni la compasión) de hacerle recobrar el sentido de la realidad, no para que fuese ya un mejor gobernante, desde luego, sino tan sólo para que no se convirtiese en la botarga del Doctor Simi perreando en los libros de Historia.

Sí, claro, Trump tampoco se queda atrás, es otro bebesaurio en jefe tan peligroso para su país como lo es para el mundo. Aunque con nadie se ensaña tanto como con su propio retrato para la posteridad.

Y nuestra doñita Shein, la seño Clau, la doctora presidenta, que normalmente es insípida hasta la médula, vimos ya que es capaz de desplantes autoritarios que pueden sembrar el miedo en el corazón de los hombres. No obstante, le aseguro que ninguna de sus versiones me da más miedo que cuando se propone ser graciosa, simpática y “caemebien”.

“¡Ingas!”, me digo entonces: “¡Ya comenzó!”.

Cada vez que la veo romper el protocolo o la solemnidad me estremezco y me pregunto si acaso no empezó ya a desviar mejor la atención de la agenda pública y de los problemas del país con humor, puntadas, dosis de humor pedestre y ocurrencias al por mayor.

La doctora está segura de que los índices de aprobación de su gobierno (que le reporta un proveedor de encuestas que se ha beneficiado con licitaciones multimillonarias durante los gobiernos de la 4T) es el mejor indicador de que no podría estarlo haciendo mejor.

Así que mi terror es que –al igual que su aliado ideológico y camarada exdictador– nos salga la doctora un día con que va a “adelantar la Navidad” o alguna chorrada así.

La semana pasada doña Clau nos confesó con picardía de su nota diplomática para su homólogo surcoreano sobre el asunto de la alta demanda de conciertos de la boyband BTS, tras lo cual soltó una risita que helaba la sangre.

Y yo me preguntaba: ¿Será éste... el inicio del fin? ¿De aquí en adelante... pura comedia, respuestas absurdas, canciones socarronas, llamados al buen humor y arengas a la mexicana algarabía?

Es uno de mis grandes temores... Podría no ocurrir jamás, pero es una posibilidad real que no descarto, que la comandanta en jefa se nos deschavete por completo antes del colapso final.