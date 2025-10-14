El power metal de stratovarius en Monterrey

Stratovarius, la banda finlandesa de power metal melódico con elementos de música clásica, formado en 1984 en la ciudad de Helsinki por Tuomo Lassila, John Vihervä y Staffan Stråhlman bajo el nombre Black Water. Ha publicado dieciséis álbumes de estudio, seis DVD y seis álbumes en vivo. Stratovarius es considerado una de las bandas pioneras y una de las más influyentes en la historia del power metal

La banda se presenta en Monterrey el domingo 19 de octubre de 2025, en punto de las 19:00. El Escenario GNP Seguros, es la sede.

La influencia de Stratovarius en la década de 1990 tuvo un enorme impacto en la escena europea, con su estilo veloz, melódico y virtuoso, inspirando a muchas bandas como Sonata Arctica, DragonForce,[ Galneryus, Heavenly, Children of Bodom, Wintersun, Twilight Force,[5] Majestica,[6] Nightwish, entre otras. Todas ellas han atribuido a Stratovarius como influencia.

La banda se fundó en agosto de 1984 como Black Water, compuesta por Tuomo Lassila como cantante y baterista, el guitarrista Staffan Stråhlman, el bajista John Vihervä y, posteriormente, el teclista Antti Ikonen. En el verano de 1985, la banda cambió su nombre a Stratovarius (El nombre «Stratovarius» fue inventado por Lassila).

Timo Tolkki reemplazó a Stråhlman y, con esta formación, la banda lanzó su primer álbum, Fright Night, en 1989. Tras cambiar de bajista, la banda lanzó los álbumes Twilight Time en 1992 y Dreamspace en 1994. En 1994, Kotipelto reemplazó a Tolkki como vocalista principal, y tras el lanzamiento de Fourth Dimension en 1995, Lassila e Ikonen dejaron la banda y fueron reemplazados por Jörg Michael y Jens Johansson, respectivamente.

Esta formación duró diez años y publicó ocho álbumes, hasta la salida de Tolkki en 2008. Tolkki inicialmente tenía la intención de disolver Stratovarius, pero permitió que el resto de la banda continuara sin él. La formación actual, que se ha mantenido igual desde la llegada del baterista Rolf Pilve en 2012, es la más longeva en la historia de la banda.