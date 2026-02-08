El preocupante letargo de la inversión: el reto de reactivar los motores del capital

En el complejo tablero económico de México, los datos más recientes del INEGI nos presentan un panorama de contrastes que exige un análisis profundo.

Por un lado, el consumo privado, motor tradicional del mercado interno, muestra señales de agotamiento; por otro, la inversión fija bruta atraviesa un periodo de debilidad estructural que compromete el crecimiento a largo plazo.

Esta coyuntura define el punto de partida para la actual administración en su relación con el sector productivo.

El Indicador Mensual del Consumo Privado (IMCP) registró en noviembre de 2025 una caída mensual de 0.5% con cifras desestacionalizadas. Aunque a tasa anual mantiene un avance del 2.8 %, el retroceso mensual de 2.9 % en el consumo de bienes importados sugiere una cautela creciente en los hogares.

Con cifras originales el consumo - variable que aporta casi dos terceras partes del PIB - avanzó apenas un 0.6% a tasa anual en los primeros once meses del año, en línea con el crecimiento del 0.7% que habría experimentado la economía mexicana durante el año pasado, según la última estimación oportuna del INEGI.

Parece ser que con todo y el empuje que pudo haber provocado el “Buen Fin”, no fue suficiente para provocar que el consumo de los hogares despegara respecto al registrado en el mes de octubre.

Sin embargo, el dato más preocupante reside en la formación bruta de capital fijo. Si bien el indicador mostró un ligero repunte mensual de 0.4 % en noviembre, impulsado por el sector de la construcción, la fotografía anual es alarmante.

La inversión acumuló en noviembre de 2025 una racha de 15 meses consecutivos de caídas a tasa anual, situándose en un -5.7 % con cifras desestacionalizadas.

El desplome es particularmente agudo en el rubro de maquinaria y equipo, que retrocedió un 11.6 % en su comparación interanual. Esta racha negativa refleja un preocupante “parón” en la expansión de la capacidad productiva del país.

Con cifras originales el desplome de enero a noviembre del 2025 se ubicó en 7.3% respecto al mismo período del año anterior

Ante este escenario de atonía inversora, la reciente “Reunión Nacional de Promoción de Inversiones” encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 4 de febrero cobra una relevancia estratégica.

El mensaje de certidumbre enviado a más de mil empresarios y la presentación de un ambicioso portafolio de proyectos por 406 mil 800 millones de dólares buscan precisamente romper la inercia de desconfianza que ha frenado el flujo de capitales nacionales y extranjeros.

Las empresas no invierten solo por invitación, sino por condiciones de rentabilidad y Estado de derecho claras.

La verdadera métrica del éxito de este encuentro y de la estrategia económica del Gobierno Federal será su capacidad para revertir la actual racha de caídas anuales en la inversión fija bruta.

Solo cuando los indicadores del INEGI vuelvan a terreno positivo de forma sostenida, podremos afirmar que la confianza ha regresado realmente a la economía mexicana.