El problema de la doble nacionalidad

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Opinión
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    El problema de la doble nacionalidad
    CUARTOSCURO

Esta reforma tiene una dedicatoria oculta, porque lo que busca es frenar a quienes, además de ser mexicanos, tienen ciudadanía estadounidense

Se acaba de aprobar una reforma que limita la posibilidad de competir por la Presidencia de México y las gubernaturas a las personas que posean una doble nacionalidad, bajo el argumento de que podrían tener una lealtad dividida y tomar decisiones contra el interés nacional.

Sin embargo, no hace falta tener doble nacionalidad para actuar en favor de intereses extranjeros, y las personas que la poseen no necesariamente pondrán las prioridades del otro país por encima de las de México. Además, esta reforma tiene una dedicatoria oculta, pues si alguien tiene doble nacionalidad, por ejemplo, paraguaya-mexicana o austriaca-mexicana, no representa problema alguno, porque lo que se busca es frenar a quienes, además de ser mexicanos, tienen ciudadanía estadounidense.

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Es decir, a lo que le temen es a lo que hoy está pasando en Colombia, donde el presidente Abelardo de la Espriella tiene tres nacionalidades (colombiana, estadunidense e italiana) y además es cercano a Donald Trump; por lo tanto, en ese caso sí implica el riesgo de subordinar sus decisiones a las de Estados Unidos.

De entrada, no es un debate fácil. Existe un riesgo de subordinación cuando se tiene la ciudadanía del país más poderoso del mundo, el cual además es vecino. Sin embargo, también se podría argumentar que la persona que vive en México, hace su vida en el país y se involucra en el ámbito público, lo hace porque le interesa su nación y, por ende, su lealtad está con ella.

En ambos casos caben las excepciones. Precisamente por eso debió darse un mayor debate sobre el tema, dado que incluso se puede argumentar que se trata de una decisión que debiera quedar en manos de los electores, es decir, que ellos determinen si existe el riesgo de que la persona comprometa su actuar por tener una nacionalidad extranjera y, en su caso, exigirle como votantes renunciar a la misma.

Quizá un matiz a la medida ayudaría, por ejemplo, que al resultar electa, antes de tomar posesión, la persona deba renunciar a las nacionalidades adicionales a la mexicana que tenga. Esto le permitirá ser candidato y sólo quien logre un triunfo deberá prescindir de la doble o triple nacionalidad.

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Porque también es importante caer en cuenta de que se trata de un grupo bastante reducido. De entrada, están descartadas las personas que nacieron en otro país, ya que la Constitución exige que para la Presidencia y gubernaturas se posea la nacionalidad mexicana por nacimiento.

Por tanto, la medida va dirigida sólo a quienes adquirieron otra nacionalidad por naturalización, es decir, que tienen antepasados de otro país o que residieron en el mismo suficientes años para obtener la ciudadanía. De manera que quizá la ley tenga destinatarios concretos, como Ricardo Salinas Pliego, que además de la mexicana cuenta con la norteamericana, lo que truncaría su aspiración presidencial.

victorsanval@gmail.com

@victorsanval

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Víctor Manuel Sánchez Valdés

Víctor Manuel Sánchez Valdés

Nacido en Saltillo en 1983, soy profesor-investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, actual Secretario General de dicha institución, en la que también imparto clases en las Facultades de Jurisprudencia, Economía, Ciencia, Educación y Humanidades y FCA Torreón. Soy doctor en políticas públicas por el CIDE, también cuento con una maestría en Gobierno por la FLACSO México y una licenciatura en derecho por la UAdeC. Colaboro en varios medios nacionales como Animal Político y Nexos. Mis líneas de investigación se concentran en crimen organizado, organizaciones delictivas, violencia criminal y seguridad pública, aunque también escribo sobre elecciones, competencia política y transparencia. Columna: Reinventando a Maquiavelo.

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