Resultados de la prueba PISA y la Nueva Escuela Mexicana

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Opinión
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    Resultados de la prueba PISA y la Nueva Escuela Mexicana
    CUARTOSCURO

Es claro que el modelo educativo debe entrar a revisión inmediata y que el gobierno de Claudia Sheinbaum no puede seguir con un esquema que está teniendo resultados nulos o negativos

La semana pasada fueron publicados los resultados de las pruebas PISA en su edición 2025, en los que México obtuvo muy malos resultados. El desempeño en matemáticas y comprensión lectora bajó a su peor nivel en los últimos 20 años, aunque mejoró ligeramente en ciencias, lo que ubicó al país como uno de los tres peores evaluados de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Con estos indicadores, la nación se posicionó en el puesto 64 de 91 países.

La prueba PISA es el único instrumento internacional estandarizado que permite comparar de forma objetiva el desempeño de estudiantes de diferentes países en las principales áreas del conocimiento. Para la edición 2025 fueron evaluados 760 mil estudiantes de 91 naciones de todos los continentes.

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A pesar de lo anterior, hay que presentar dos matices a dichos resultados para hacer una valoración justa de los mismos. Lo primero que hay que mencionar es que la tendencia a la baja fue global, y se debe en gran medida al impacto negativo de la pandemia por COVID-19 en el proceso formativo, por lo que México sigue la tendencia de la mayor parte de los países.

El segundo es que el desempeño de México en las pruebas PISA es históricamente malo: siempre ha ocupado los últimos lugares entre los países de la OCDE y esta ocasión no fue la excepción. Aunque no por ello debemos justificar los resultados, es decir, siempre hemos estado mal, pero no debemos conformarnos con dicho rendimiento.

Dicho lo anterior, tenemos que centrarnos en la estrategia del Estado mexicano para hacer frente al rezago educativo. Como ya se explicó, en los últimos 20 años hemos tenido malos resultados, aunque los actuales sean los peores, por lo que se puede inferir que ha existido un modelo educativo inadecuado que incluye a los gobiernos del PRI, PAN y Morena, por lo que podemos afirmar que los principales partidos lo han hecho casi igual de mal.

En la administración pasada, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, se propuso un modelo llamado la Nueva Escuela Mexicana para hacer frente a los malos resultados educativos, aunque nunca quedó claro en qué consistía el cambio, porque más allá de declaraciones ideológicas, no hubo modificaciones sustanciales en la forma de enseñar.

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De forma adicional, se propuso un nuevo esquema de incentivos docentes, que no ha dejado conforme a todo el gremio, y se pusieron en marcha nuevos libros de texto, que recibieron muchas críticas por abordar de forma incompleta la mayoría de los temas.

No se puede culpar de los malos resultados a la Nueva Escuela Mexicana, ya que el impacto del COVID-19 parece más profundo. Sin embargo, tampoco se percibe efecto positivo alguno, por lo que es claro que el modelo debe entrar a revisión inmediata y que el gobierno de Claudia Sheinbaum no puede seguir con un esquema que está teniendo resultados nulos o negativos, porque no se trata de mantener la misma tendencia en PISA, sino de incrementar nuestro nivel en cada medición.

victorsanval@gmail.com

@victorsanval

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Víctor Manuel Sánchez Valdés

Víctor Manuel Sánchez Valdés

Nacido en Saltillo en 1983, soy profesor-investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, actual Secretario General de dicha institución, en la que también imparto clases en las Facultades de Jurisprudencia, Economía, Ciencia, Educación y Humanidades y FCA Torreón. Soy doctor en políticas públicas por el CIDE, también cuento con una maestría en Gobierno por la FLACSO México y una licenciatura en derecho por la UAdeC. Colaboro en varios medios nacionales como Animal Político y Nexos. Mis líneas de investigación se concentran en crimen organizado, organizaciones delictivas, violencia criminal y seguridad pública, aunque también escribo sobre elecciones, competencia política y transparencia. Columna: Reinventando a Maquiavelo.

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