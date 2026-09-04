¿Qué lleva a los gobernadores a comprometerse con el narco?

No se trata de una situación nueva. Las sospechas de colaboración entre gobernadores y organizaciones criminales datan de los años cincuenta, lo que nos lleva a preguntarnos: ¿qué razones impulsan a estos funcionarios a darle la espalda a la ciudadanía y a colaborar con el crimen?

En los últimos meses, muchos gobernadores se han visto envueltos en acusaciones y señalamientos de colusión con el crimen organizado. Y a juzgar por lo que sucede en sus estados, en donde el crimen organizado opera con abierta impunidad, varios de estos casos deben tener algún soporte.

La respuesta sencilla se traduce en la frase clásica de “plata o plomo”, es decir, algunos gobernadores se corrompen por ambición, por el hambre del dinero fácil que les ofrece el narco vía sobornos millonarios. Lo peor es que muchas veces este dinero llega incluso antes de que la persona ejerza el cargo; por ejemplo, desde que son candidatos, el crimen organizado llega con aportaciones ilegales y termina comprometiendo a futuro al mandatario.

La otra faceta es el miedo. Un gobernador es una persona poderosa, pero en muchas regiones el narco tiene tanto poder que hasta el mandatario les teme; sabe que pueden atentar contra su vida o la de su familia, por lo que coopera por miedo. Incluso hay casos en los que ambos factores se combinan.

Otra posible respuesta la ofrece el Nobel de Economía, Gary Becker, quien sostiene que las personas delinquen más cuando perciben que hay una probabilidad muy baja de ser castigadas. Y dado que en México existe un gran pacto de impunidad, en el que la mayoría de los políticos corruptos no reciben sanciones, esto ofrece incentivos para portarse mal, porque gran parte se sale con la suya.

En cambio, si hubiera más políticos castigados y encarcelados por sus actos de corrupción, se envía la señal de “el que la hace la paga”, disuadiendo a varios gobernadores de corromperse.

Una tercera explicación es que la infiltración del crimen organizado es tan profunda que la corrupción se ha convertido en algo sistémico, al grado que para el gobernante que llega al cargo resulta más sencillo corromperse y formar parte del esquema que combatirlo.