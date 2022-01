General Cepeda, la antigua Villa de Patos, es un bello lugar coahuilense. Ahí pasó los primeros años de su vida mi mamá, que guardaba recuerdos entrañables del pueblo en el cual vivió su infancia y juventud. Contaba ella que había tantas violetas en las casas y los jardines públicos de Patos que el suave aroma de esa flor se percibía desde un kilómetro antes de llegar al poblado.

Ahí, en General Cepeda, nació el año de 1930 el profesor Humberto Elizalde Jasso, destacado maestro salido de las aulas de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Coahuila. Aunque no tuve la fortuna de ser alumno del profesor Elizalde lo recuerdo con afecto, pues por un tiempo cumplimos el mismo oficio, el de locutor de radio. Me parece estarlo viendo ahora mismo. Era alto, espigado, de buena presencia y agradable rostro. Tenía una espléndida voz, bien timbrada y llena de expresivos matices. Por eso brilló en nuestra ciudad y en el Estado como extraordinario declamador, a más de fungir frecuentemente de maestro de ceremonias en las veladas del insigne plantel normalista.

Amable y gentil persona fue siempre el Profe Elizalde. Recibí de él sabios y útiles consejos cuando ambos coincidimos en la XEKS, la emisora fundada en 1938 por don Efraín López Cázares, estación a la que Chuy López, su hijo, dio nuevo lustre y elevada calidad. No me cuesta trabajo recordar el año en que nació la KS, pues es el mismo año en que nací yo.

Humberto Elizalde Jasso fue, por encima de todo, un maestro ejemplar. Quienes fueron sus alumnos lo recuerdan con admiración y cariño. Bien merecido tiene el homenaje que recibirá hoy en la casa de General Cepeda donde vio la primera luz y en la cual quedará constancia de su nacimiento. Bien hubiera querido yo asistir a ese acto, pero el malhadado virus me tiene confinado en mis habitaciones por orden –recomendación, dice él- del médico. Es internista, quizá por eso me tiene internado. Tal circunstancia no obsta para que desde aquí haga llegar a la familia del Profesor Elizalde mi más cálida felicitación por mantener viva la llama del recuerdo de quien fue gran señor de la palabra y maestro excepcional.