El régimen se acabó

Querido tío Ritchie. Este año, como hace una década, somos la pieza de arena, en el mar de la melancolía, trabajadores de tiempo parcial o profesionistas por honorarios.

Desconocemos el poder del dinero. Llegar a fin de mes con el refrigerador lleno. En crescendo los ahorros en el banco.

Te lo juro. El jueves 13 resultó catastrófico. Sentí tanta tristeza por los resultados adversos en la suprema corte de justicia de la nación. En letras minúsculas, por la postura en firme de los ministros.

La realidad perturbadora. Obligado a pagar la cantidad monstruosa de impuestos. Capital más intereses. Costes oscilatorios de los abogados.

Me serenó muchísimo verte sentado detrás del escritorio. Sobrio en el vestir. La bandera nacional y la enseña guadalupana. Patria y Dios. Paso de largo la extensa trayectoria evangélica de tus ancestros. Esos protestantes y episcopales no respetan ni a su madre. Siempre incólume nuestra identidad.

Vaya manera de avalancha. Jamás he apostado ni un solo peso. Time its money. Eso lo aprendí con el paso de los años en la naturaleza de vivir en austeridad republicana. Aun desconozco el sentido de ese enunciado. Por seis años, si, los de AMLO, en la predica de las siete de la mañana la mencionó de perico palo.

Como está ese asunto tan serio y desagradable de lavar dinero en las aplicaciones. Entonces el futbol, nobleza obliga, doble contabilidad. Como antes en el programa La Caravana, Margarito nunca ganaba, pero si lo hacía. Viva la fortuna. En una bolsa de frituras salió empaquetado un billete de 20 pesos. Recuerdo imborrable.

Espero también tu hijo Guillermo se encuentre recuperado del susto en Ibiza. Al sacarlo por derribo el edificio de estancia. Aprendió sin la necesidad de aulas, con la presión de los mozos, i dont speak spanish, a hacerlo de manera fluida. Debe ser un milagro. Dadiva divina de nuestra santa madre católica, apostólica y romana.

Te propongo en esta comunicación confidencial, organizar entre los vecinos de Iztapalapa, nuestra nueva tierra santa, la tanda de toda la privada y de varias vecindades, la tanda de, te parece bien 500 pesos semanales por un año.

Puedes tomar el número uno. Seguido por el dos de un servidor. Quiero además, si no es mucho distraer del valioso tiempo en alta mar, en el Salvador, o en el mediterráneo, en el yate, de autorizar el crédito para sacar una moto, de la marca personal de tus tiendas.

Mi muchacho ya salió de la carrera técnica. Quiere dedicarse a la entrega de alimentos en la zona. No me despido. Solo te digo hasta pronto. Mucha suerte para el 2026. Adjunto el número celular. Por si tienes alguna duda. Abrazos a la familia. Tu fiel no sobrino carnal. El sorprendido Salustio de la calle emperadores aztecas 28.