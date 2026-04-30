El Reino del Mirreynato: Samuel, los Agentes de la CIA y el Arte de la Triangulación Fantasma

+Seguir en Seguir en Google
Opinión
/ 30 abril 2026
    El Reino del Mirreynato: Samuel, los Agentes de la CIA y el Arte de la Triangulación Fantasma
    Samuel García, gobernador de Nuevo León en la inauguración del evento IA|+Inversión Acelerada, donde destacó los avances tecnológicos en inteligencia artificial y el desarrollo económicos de la entidad. Cuartoscuro/Daniel Augusto

Pasamos de discutir el costo de una Cybertruck a navegar en las aguas profundas de la inteligencia internacional y el tráfico de influencias que huele a pólvora y a desierto

Monterrey no es una ciudad, es sociedad anónima con clima controlado y fascinación patológica por el color naranja fosforescente. Aquí, el éxito no se mide en virtudes, sino en la capacidad de mover dinero de un bolsillo a otro sin que las leyes de la física —o las del SAT— se den por enteradas.

En el centro de este huracán de billetes y gel para el cabello, emerge nuestro protagonista: Samuel García, el gobernador convirtió la política en un reel de Instagram de quince segundos.

La historia, sin embargo, ya no cabe en un filtro de belleza. La Fiscalía anda husmeando en las alfombras de la oficina y lo que han encontrado no es precisamente polvo de la sierra Madre, sino una arquitectura contable que haría palidecer a los ingenieros de la Gran Pirámide.

Se le acusa de triangulación de recursos. Suena sofisticado, ¿verdad? Casi geométrico. Pero en el lenguaje del arroyo, es simplemente el viejo truco de “ahora lo ves, ahora no lo ves”, aplicado a cientos de millones de pesos viajan de empresas proveedoras del gobierno a la firma jurídica de la familia real. Es el milagro de la multiplicación de los panes, pero versión San Pedro Garza García, donde el pan son mantecadas y los peces factureras.

Samuel sonríe. Siempre sonríe. Tiene esa dentadura blanca, casi radioactiva, que parece decirle al mundo: “No pueden atrapar, no pueden dejar de likear”. Mientras tanto, el enriquecimiento brota por todos lados. No se esconde; el éxito en Nuevo León es desplante. Las mansiones no se construyen, se “manifiestan” en zonas donde el metro cuadrado vale más que la dignidad de un diputado local. Es un festín de concreto y cristal donde el cinismo es el plato principal y la transparencia es ese ingrediente. Todos mencionan pero nadie sabe.

Pero crucemos la frontera estatal. Salgamos de la burbuja de Tesla y los drones. El guion se vuelve turbio, digno de una novela barata de espionaje que uno compra en el aeropuerto para olvidar el miedo a volar. Chihuahua. La tierra de los desiertos largos y los secretos enterrados. Ahí, el nombre de Samuel se cruza con una trama que parece escrita por un guionista de Netflix con sobredosis de cafeína: agentes de la CIA muertos.

¿Qué hacía el rastro de la política regia en medio de cadáveres con acreditaciones de Langley? La ironía es suprema. Pasamos de discutir el costo de una Cybertruck a navegar en las aguas profundas de la inteligencia internacional y el tráfico de influencias que huele a pólvora y a desierto. Los muertos no hablan, pero las investigaciones suelen tener una tos persistente. Se dicen los nexos, las rutas y los dineros no solo servían para comprar voluntades en el Congreso local, sino rozaban estructuras de los gringos, cuidados con celo de perro rabioso.

El humor negro se escribe solo cuando ves al gobernador anunciar “el nuevo Nuevo León” mientras, en los pasillos de las fiscalías federales, los expedientes crecen como la deuda pública. Es la estética del vacío: gobierno de fachada, con luces LED y música de sintetizador, operando sobre sótano de transacciones oscuras conectan despachos fiscales con escenarios de crímenes de alto impacto.

Samuel es el síntoma perfecto de nuestra era. Si te acusan de robar, subes una foto haciendo ejercicio. Si te vinculan con triangulaciones millonarias, grabas un video presumiendo un nuevo tramo de carretera. El cinismo no es un defecto, es su sistema operativo. Es la política entendida como un infomercial eterno donde el producto siempre está defectuoso, pero el empaque es tan brillante no puedes dejar de mirar.

Al final, queda la pregunta: ¿cuánta presión aguanta el cristal antes de estallar? Entre los lujos exhibidos con la obscenidad de un nuevo rico y las sombras de Chihuahua se alargan hasta el Palacio de Gobierno,

Monterrey sigue ardiendo bajo el sol, mientras el dinero fluye, los fantasmas de la CIA esperan en la frontera y Samuel, infatigable, busca el ángulo perfecto para su próxima historia. Porque en el Reino del Mirreynato, si no está en redes sociales, el crimen —como la justicia— simplemente no existe.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Opinión
Política
Gobierno

Localizaciones


Nuevo León

Personajes


Samuel García

Gerson Gómez

Gerson Gómez

Morelense de cepa Regiomontana. LCC con especialidad periodismo (UANL). Doctor en Artes y Humanidades (I.C.A.H.M.). Tránsfuga de la mesa de redacción en diferentes periódicos como El Diario de Monterrey, Tribuna de Monterrey, y del grupo Reforma en el matutino Metro y vespertino El Sol. Escort de rockeros, cumbiamberos, vallenatos y aprendices al mundo de la farándula. Asiste o asistía regularmente a conciertos, salas de baile, lupanares, premieres, partidos de fútbol y hasta al culto dominical. Le teme al cosmos, al SAT, a la vejez y a la escasez de bebidas etílicas. Practica con regularidad el ghosting. Autor de varios libros de crónica como Hemisferio de las Estaciones, Crónicas Perdidas, Montehell, Turista del Apocalipsis, Monterrey Pop, Prêt-à-porter: crónicas a la medida y Perros ladrando a la luna en Monterrey

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El camino morenista

El camino morenista
true

Rocha Moya es la gran oportunidad de Claudia Sheinbaum

true

POLITICÓN: ¿Quién es quién en las pluris? De Carlos Robles a Gerardo Aguado y Pily de Aguinaga, estos nombres amarran curul en Coahuila
Niños genio de Coahuila: cuatro historias que inspiran

Niños genio de Coahuila: cuatro historias que inspiran

Tres empleados de una empresa de cine fueron vinculados a proceso por amenazas, mientras extrabajadores revelaron presuntas prácticas irregulares, acoso laboral y represalias que mantienen bajo escrutinio el caso.

Escándalo en Cinépolis Saltillo: red de robos, reciclaje y acoso laboral termina en tribunales; vinculan a ex empleados
Capturan en Venezuela a la presunta feminicida de Carolina Flores Gómez en Polanco. Autoridades mexicanas activaron ficha roja de Interpol.

Cae suegra asesina... Presunta feminicida de Carolina Flores, es detenida en Venezuela
El servicio está previsto a empezar en las próximas semanas en Atlanta, Filadelfia, Los Ángeles y otras ciudades.

Uber ahora ofrecerá otro servicio: reservaciones de hoteles
Cada declaración puede agrupar miles de operaciones de importación distintas, que luego son revisadas de manera individual.

EU ha rechazado el 15% de solicitudes de reembolso por aranceles anulados en el Supremo