El reto de restringir la vida nocturna en La Laguna

Hace meses se había planteado, por enésima vez, la necesidad de homologar los horarios de venta de alcohol en la Zona Metropolitana de La Laguna. Era más que evidente que si alguien iba a ceder sería el municipio duranguense. Intentos habían sido muchos, pero ninguno había avanzado. Gobiernos estatales –Coahuila y Durango– aliancistas (aunque ambos con ADN priista) y el municipio de Gómez Palacio morenista. Parecía difícil y lejos, teniendo en cuenta los intereses económicos –legales e ilegales– detrás de estos giros.

Desde hace años, casi como parte de la idiosincrasia y cultura lagunera, Gómez Palacio, Durango, era conocido como el municipio en donde la fiesta seguía después de las 2:00 de la mañana. Cuando te corrían de los bares en Torreón, podías acudir a Gómez. Era ese territorio donde podías comprar alcohol a cualquier hora, donde si habías olvidado comprarlo para una reunión en domingo, siempre estaba ahí con las puertas abiertas para surtirlo.

Finalmente, el pasado miércoles, después de reuniones entre gobiernos y autoridades de seguridad, el Cabildo de Gómez Palacio aprobó la reforma al Reglamento para el Control de Bebidas con Contenido Alcohólico, con el objetivo de homologar los horarios de venta con el municipio de Torreón.

El objetivo, se dijo desde que iniciaron las pláticas, era “blindar” la zona en materia de seguridad y generar un orden en la regulación.

Además, con esta medida también se pretende incidir en la disminución de incidentes relacionados con el consumo de alcohol: desde riñas hasta accidentes.

De acuerdo con datos del Inegi respecto a Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas y Suburbanas, Torreón registró en 2024 un total de 3 mil 785 accidentes, de los cuales, al menos en 307 había condición de aliento alcohólico; 37 casos más que en 2023.

En Gómez, la cifra de accidentes fue de 2 mil 791, una tasa de 748.7 accidentes por cada 100 mil habitantes, muy superior a la de Torreón, que es de 525 accidentes por cada 100 mil habitantes.

En Lerdo se registraron, según el Inegi, 311 accidentes en 2024 y en al menos 30 había una condición de aliento alcohólico.

En la discusión de la aprobación en el Cabildo gomezpalatino, los regidores de Movimiento Ciudadano solicitaron la creación de mesas de diálogo con el sector económico que se va a ver afectado. Es inevitable que habrá un impacto, por lo que será fundamental atender las afectaciones en los negocios formales que, durante años, construyeron su modelo bajo estas reglas.

Sin embargo, el golpe más fuerte, en dado caso que se cumpla a cabalidad y no haya vacíos que permitan ampliaciones desmedidas de horarios, será a las redes criminales que controlaban los giros negros en Gómez Palacio.

Es ahí precisamente donde radicará el reto de esta homologación de horarios.

AL TIRO

No será en el papel ni en el discurso donde se mida el éxito de esta decisión, sino en la calle. Porque en La Laguna, como en muchas regiones del país, las regulaciones sobre el alcohol no sólo han sido un asunto administrativo, sino también un terreno históricamente disputado por intereses económicos, formales e informales, que han aprendido a convivir y subsistir. Y en Gómez Palacio existe una larga historia.

Homologar horarios implica cerrar una puerta que durante años permaneció abierta. Pero también significa obligar a que la vieja dinámica de la anarquía en la venta de alcohol se adapte y cumpla, y no se esconda en mercados paralelos cobijados por la corrupción, la simulación o los vacíos legales.

El desafío no es menor. Se dio un primer paso, y muy importante. Algo impensable hace apenas unos años. Y eso se aplaude. La idiosincrasia y cultura de la vida nocturna lagunera tendrá que redefinirse. Lo que sigue es la coordinación efectiva entre corporaciones y la voluntad para no ceder a las inevitables presiones.