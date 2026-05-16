El sainete de Mario Delgado y compañía

Es difícil pensar que Delgado haya decidido por sí mismo el recorte referido, pero debió asimilar el costo político del mismo, que reafirma las pésimas decisiones del gobierno federal, que siguen mermando su, ya de por sí, escasa credibilidad. El argumento del calor es insostenible, pues al revisar los datos históricos vemos que en 1966 se registraron temperaturas de 52.5 grados centígrados en San Luis Río Colorado, Sonora; en 1990, de 50.5 en Monclova; en 1998, de 45 en Apodaca, Nuevo León; y de 50.2 en 2017 en Huejutla, Hidalgo.

El jueves 7 de mayo, bajo la batuta de Mario Delgado , los 32 secretarios de educación de los estados acordaron, por unanimidad y a mano alzada, recortar el calendario escolar, y cuatro días después, los mismos personajes echaron para atrás la votación anterior, en lo que fue un verdadero sainete. Acudo al diccionario. Sainete : pieza dramática jocosa en un acto, de carácter popular. Los representantes estatales sólo levantaron la mano, sin aprovechar la ocasión para proponer mejoras a la infraestructura educativa.

En este año, a fines de abril se registraron entre 47 y 48 grados en Mexicali; en abril y mayo, de 46-47 en Hermosillo; en mayo, de 44-45 en Ciudad Victoria; de 42-43 en Campeche y Villahermosa; y de 32-34 en la Ciudad de México. De acuerdo, son temperaturas altas, pero nada diferentes a las de antes, y entonces no se intentó recortar las clases.

Respecto al Mundial de Futbol, el juego inaugural de México será el 11 de junio a la una de la tarde y no interfiere con el turno matutino, mientras el resto de los partidos serán en horario nocturno, sin afectar las clases. Existe otro problema, que no fue mencionado: el del agua potable en las escuelas públicas de educación básica, donde se estima, de manera conservadora, que más de 17 mil escuelas carecen de este líquido y, por lo tanto, los padres de familia deben gastar en botellines de agua o en pipas. Esto provoca enfermedades, bajo rendimiento y deserción. Imaginemos a una jovencita en proceso de menstruación sin agua en su centro escolar. La fundación “Escuelas con Agua”, patrocinada por Coca-Cola, tiene una campaña al respecto, y a la fecha han dotado a mil escuelas con este líquido.

¿Cuál es la situación en Coahuila? Hay alrededor de 4 mil 200 escuelas de educación básica, y más de 2 mil de ellas no cuentan con bebederos funcionales ni acceso confiable al agua potable, problema debido, en buena medida, a recortes en programas federales. Aquí hay un punto interesante: si bien el gasto federal en educación se mantiene en el rango histórico de entre el 3% y el 4% del PIB —lo recomendable es entre el 4% y el 6%—, ha habido una reasignación de los recursos: menos dinero para infraestructura y más para becas escolares.

En cuanto a la climatización de las escuelas, se estima que menos del 40% cuenta con los equipos requeridos; sin embargo, al desagregar por regiones, se observa que en Saltillo la cobertura es del 75%; en Piedras Negras, del 65%; en La Laguna, 20%; y en General Cepeda, 15%. El presupuesto de Coahuila asigna entre el 35% y el 40% a la educación; empero, más del 90% es gasto corriente, restando una inversión marginal en agua, aire acondicionado y conectividad. Hay un cambio demográfico importante: ante la baja de la matrícula en educación básica, pudiera darse una reasignación presupuestal para canalizar más dinero a infraestructura y mejorar la calidad docente. La información procede de mi asistente de IA.

Otra reflexión: con una mínima parte de los 600 mil millones de pesos del huachicol fiscal y de los cerca de 70 mil millones de pesos que se han destinado al pago de la deuda, herencia del “Gobierno de la Gente”, podríamos tener escuelas mucho mejor equipadas y brindar a la niñez una educación de calidad, como lo dicta la Constitución.

Redondeo. Palidece Mario Delgado ante personajes como José Vasconcelos, Jaime Torres Bodet, Agustín Yáñez y Fernando Solana.