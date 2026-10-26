El triunfo de Lula y la defensa de la soberanía mexicana ante el embate fascista

Por eso, llama la atención que resulte más importante una campaña feroz de odio contra la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que cerrar filas para defender la soberanía mexicana. Hemos visto vulnerados los derechos humanos en países donde la derecha ha obtenido el triunfo, como Argentina, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Colombia, Bolivia, Panamá, Costa Rica, Honduras y El Salvador.

Para fortuna de la defensa de la democracia latinoamericana, ayer Luiz Inácio Lula da Silva ganó la presidencia de Brasil. Gobernará por cuarta vez la mayor democracia de América Latina. Sin embargo, el embate de la derecha fascista en la región es preocupante, y más considerando que en la República Mexicana está presente un poderoso grupo proisraelí que ha permeado en la clase empresarial y política, logrando imponer una agenda sobre recursos energéticos y de seguridad nacional.

Más allá de filias o fobias, la presidenta Sheinbaum tiene el 70 por ciento de aprobación ciudadana en México; son datos muy recientes, apenas de septiembre de este año. Analicemos un poco la figura de una líder que –aunque les cueste a los políticos machistas y a las mujeres de derecha tradicionales– es un referente en la defensa de la democracia en todo el planeta.

Es digno de análisis que se admire y justifique a tiranos, como el actual ocupante de la Casa Blanca o al despropósito que gobierna Argentina, y se ofenda con calificativos como “presirvienta” y otros dirigidos al físico de la mandataria mexicana, en lugar de contabilizar hechos. Por eso, enunciemos parte de los antecedentes que conforman, no sólo en términos simbólicos, sino reales, a Sheinbaum.

La Presidenta de México se formó como bailarina clásica, fue deportista del equipo de remo y de atletismo de la UNAM, es una mujer de ciencia con un doctorado en Ingeniería de la Energía por la máxima casa de estudios y, sobre todo, es la primera mujer en la vida política nacional votada por el pueblo. Su participación como activista de izquierda no nació del PRI –ni siquiera Andrés Manuel se salvó de esta escuela–. Es decir, estamos frente a una gobernante que, al menos hasta ahora, ha sido consecuente con el perfil humanista que socializa. Ni siquiera sus copartidarios están libres de excesos, fraudes y corrupción.

Y es tal vez una mezcla de estos elementos, junto con su temple y su forma de comunicarse ante exabruptos trumpistas, lo que la ha posicionado con un alto puntaje de percepción positiva. Sin embargo, en el contexto de un ataque global en contra de la democracia, los mexicanos ni siquiera nos podemos poner de acuerdo para defender a México, mientras algunos trasnochados de la vida política –cuyos opíparos salarios son pagados con los impuestos de ciudadanos a quienes se deben– solicitan la intervención de Estados Unidos.

El triunfo de Lula da Silva nos permite ensoñar un horizonte no tan oscuro. Sin embargo, recordemos, por ejemplo, que hay cooperación, inversiones y cabildeo proisraelíes centrados principalmente en Querétaro, Chihuahua, Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León y el Estado de México. Con estas entidades tienen asuntos relacionados con el desarrollo sustentable, la educación y el sector hídrico. Lo más grave es que, en el caso de Chihuahua, la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) firmó un convenio hídrico en febrero de 2023 con Mashav –la agencia israelí de cooperación internacional para el desarrollo–, que estará vigente hasta 2027. En este acuerdo, aseguran organizaciones civiles, hay opacidad y riesgos de privatización, todo ello a espaldas de la ciudadanía.